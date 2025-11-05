W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

05.11.2025 / 17:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.11.2025
     Kursziel:                  EUR 17,00
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Defensivere Signale im Ausblick trüben ansonsten gutes Q3

Koenig & Bauer hat heute den Q3-Bericht vorgelegt und die Guidance
bestätigt. Die Zielerreichung wird beim operativen EBIT aufgrund der
makroökonomischen Lage nun aber eher am unteren Ende der Guidance-Spanne
(35-50 Mio. EUR) erwartet, was eine moderate Korrektur des Konsensus (>39
Mio. EUR) nach sich ziehen dürfte.

Höherer Umsatz bei erwartungsgemäß rückläufigem Auftragseingang: Beim
Konzernumsatz verzeichnete Koenig & Bauer ein starkes Plus von 8,0% yoy auf
310,5 Mio. EUR (MONe: 300,0 Mio. EUR). Während das Segment Paper & Packaging
(P&P) basisbedingt nur leicht um 1,4% yoy auf 178,2 Mio. EUR zulegte,
stiegen die Erlöse im Segment Special & New Technologies dynamisch um 21,4%
yoy auf 140,3 Mio. EUR. Der Auftragseingang lag in Q3 dagegen mit 249,9 Mio.
EUR um 27,9% unter Vorjahr (9M: -13,3% yoy). Ursächlich hierfür ist neben
dem auslaufenden drupa-Effekt vor allem die hohe Vorjahresbasis im Segment
S&T durch Großaufträge der US-Bundesdruckerei (Banknote Solutions).
Bereinigt um diesen Sondereffekt gingen die Neuaufträge in Q3 um 12,5% yoy
zurück (9M: -3,5% yoy). Dies ist u.a. auf die US-Zölle und die
Nachfragezurückhaltung im nordamerikanischen Markt zurückzuführen. Hier
fallen für Koenig & Bauer-Produkte neben dem Basiszoll von 15% zum Teil
Aufschläge von >50% an. Der Auftragsbestand des Konzerns rangiert mit
1.035,7 Mio. EUR (ca. 41% P&P; 59% S&T) aber nach wie vor auf einem
auskömmlichen Niveau.

Signifikante Ergebnissteigerung durch S&T: Das operative Konzern-EBIT
verbesserte sich in Q3 signifikant auf 16,0 Mio. EUR (Vj.: 4,2 Mio. EUR;
bereinigt um drupa-Kosten), was einer operativen Marge von 5,2% entspricht.
Auch erreichte das um die verbliebenen Einmalaufwendungen für das
Fokusprogramm 'Spotlight' geminderte berichtete EBIT i.H.v. 15,4 Mio. EUR
den besten Q3-Wert seit 2018 (Q3/18: 18,0 Mio. EUR). Allerdings
überkompensierte der operative Turnaround bei S&T auf ein EBIT von 6,1 Mio.
EUR (Vj.:-11,4 Mio. EUR) ein schwächeres operatives EBIT bei P&P von 7,4
Mio. EUR (Vj.: 11,8 Mio. EUR). Letzteres dürfte neben den US-Zöllen auch
einem veränderten Produktmix mit höherem Asien-Anteil geschuldet sein. Nach
9M stand dennoch ein klar verbessertes operatives Konzern-EBIT von 6,4 Mio.
EUR zu Buche (Vj.: -20,7 Mio. EUR). Auch fiel der FCF in Q3 mit 21,8 Mio.
EUR (Vj.: -8,1 Mio. EUR) deutlich positiv aus.

Ausblick mit Einschränkung bestätigt: Durch das erfreuliche Q3-EBIT dürfte
sich auch das traditionell sehr Q4-lastige Ergebnisprofil des Konzerns in
diesem Jahr glätten. Konkret halten wir mit Blick auf die Guidance das
Umsatzziel von 1,3 Mrd. EUR für gut erreichbar. Hierfür wäre in Q4 sogar ein
Umsatzrückgang von bis zu 3,5% yoy verkraftbar. Dass der Vorstand das
operative EBIT 'mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der unteren Hälfte
des Korridors' sieht, deutet für Q4 allerdings auf ein im yoy-Vergleich
niedrigeres operatives EBIT von 30-35 Mio. EUR (Vj.: 46,5 Mio. EUR) hin.
Nichtsdestotrotz erachten wir die Ergebnis- und Margenerholung auf Basis der
Spotlight-Maßnahmen als eindrucksvoll und rechnen mit einer weiteren
Profitabilitäts steigerung in 2026. So bekräftigte der Vorstand seine
strategische Zielsetzung von 1,5 Mrd. EUR Umsatz bei einer operativen
EBIT-Marge von 5-6%, und erwartet für 2026 Fortschritte in dieser Richtung.

Fazit: Koenig & Bauer ringt mit den handelspolitischen Spannungen im
wichtigen US-Geschäft (Umsatzanteil 9M: 23%; -5 PP yoy), während
gleichzeitig Spotlight sichtbare Erfolge zeitigt. Wir nehmen neben 2025e
auch unsere Ergebnisprognosen für 2026 ff. zurück, blicken aber weiterhin
positiv auf den Investment Case der deutlich unter Buchwert notierenden
Aktie (KBV: 0,6x). Mit einem leicht reduzierten Kursziel von 17,00 EUR
bestätigen wir das Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c4619e90ab147f557ca5280c522673f9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f75c5a73-ba65-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2224610 05.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Koenig & Bauer

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden