Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. - von GBC AG

05.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu RedFish LongTerm Capital S.p.A.

     Unternehmen:               RedFish LongTerm Capital S.p.A.
     ISIN:                      IT0005549354

     Anlass der Studie:         Research Report (Note)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,37 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Robuste Entwicklung im konsolidierten Portfolio. Starke Basis für
Neubewertung.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 34,76 Mio. EUR,
was einem Anstieg von 73,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses
Wachstum resultierte vor allem aus der Erweiterung des
Konsolidierungskreises durch die vollständige Einbeziehung von Six Italia
und SAIEP. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like) lag der Umsatz bei 34,03
Mio. EUR nach 33,58 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, was einem organischen
Wachstum von 3,0 % entspricht. Dieses moderate, aber stabile Wachstum
spiegelt eine solide Nachfrage im Bahnsektor wider, wo laufende
Rahmenverträge in die Produktion überführt wurden und eine gute
Kapazitätsauslastung ermöglichten. Durch verbesserte Abläufe und
effizientere Produktionsprozesse konnten Lieferzeiten stabilisiert und die
Auftragserfüllung kontinuierlich aufrechterhalten werden. Der
Auftragseingang blieb mit 105,4 Mio. EUR zum 30.06.2025 auf hohem Niveau und
sichert damit die Umsatzbasis für die kommenden Perioden.

Das EBITDA stieg deutlich von 1,54 Mio. EUR auf 3,33 Mio. EUR, was einem
Like-for-Like-Wachstum von 116 % entspricht. Die EBITDA-Marge erhöhte sich
von 4,6 % auf 9,8 %. Die Verbesserung ist auf Effizienzsteigerungen im
Movinter-Komplex, die Integration von Fertigungs- und Logistikprozessen
sowie auf eine Reduktion externer Leistungen zurückzuführen. Durch die
stärkere interne Fertigung und eine höhere Produktivität pro Mitarbeiter
konnten Fixkosten besser verteilt und Margen ausgeweitet werden. Die
operative Stabilisierung und Prozessharmonisierung führten zu einem
strukturellen Anstieg der Profitabilität. Das Nettoergebnis drehte mit 0,98
Mio. EUR erstmals in die Gewinnzone, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von
-1,03 Mio. EUR ausgewiesen worden war.

Die Aussagekraft der Gewinn- und Verlustrechnung ist jedoch eingeschränkt.
Der Konzernabschluss umfasst nur den sogenannten
Movinter-Konsolidierungskreis, also die Gesellschaften Movinter, Six Italia
und SAIEP. Bedeutende Beteiligungen wie Tesi, Expo Inox, PureLabs,
Convergenze und Solid World werden dagegen nicht konsolidiert, sondern nur
über Beteiligungswerte berücksichtigt. Dadurch bilden die Konzernzahlen
lediglich einen Teil der wirtschaftlichen Gesamtleistung ab, insbesondere
die Aktivitäten im industriellen Rail-Segment. Das tatsächliche
Ertragsprofil des Gesamtportfolios ist somit deutlich höher, wird in der GuV
aber nicht vollständig reflektiert. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen daher
vor allem die operative Leistungsfähigkeit der konsolidierten
Industriegesellschaften, nicht aber das vollständige Potenzial der Holding.

Für die Bewertung der RFLTC wurde eine Sum-of-Parts-Analyse angewandt. Der
Wert der Portfoliounternehmen beträgt insgesamt 84,7 Mio. EUR. Darin enthalten
sind u. a. Convergenze S.p.A. (3,0 Mio. EUR), Tesi S.r.l. (6,7 Mio. EUR), Solid
World S.p.A. (2,4 Mio. EUR), Expo Inox S.p.A. (7,8 Mio. EUR), Movinter S.r.l.
(15,0 Mio. EUR), PureLabs S.p.A. (11,6 Mio. EUR) sowie Industrie Polieco M.P.B.
S.p.A. (38,3 Mio. EUR). Nach Abzug der Nettoverschuldung der Holding in Höhe
von 17,5 Mio. EUR und der abgezinsten Holding-Kosten von 0,5 Mio. EUR ergibt
sich ein Eigenkapitalwert von 66,7 Mio. EUR. Bei 28,1 Mio. ausstehenden Aktien
entspricht dies einem fairen Wert von 2,37 EUR je Aktie.

Das Kursziel wurde von 2,82 EUR auf 2,37 EUR angepasst. Diese Anpassung beruht
vor allem auf der Neubewertung der börsennotierten Beteiligungen Solid World
und Convergenze, deren externe Kursziele reduziert wurden. Dennoch besteht
ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs und wir
vergeben das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=80990e0787767ca5001869e78d8b8fb7

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Fertigstellung: 04.11.2025 (13:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.11.2025 (10:00 Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=44f7e555-b97f-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2223660 05.11.2025 CET/CEST

