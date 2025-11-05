W​e​r​b​u​n​g ausblenden

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Zahl der Anbieterwechsel bei Strom und Gas ...

    Zahl der Anbieterwechsel bei Strom und Gas auf Höchststand / Neue
Zahlen der Bundesnetzagentur -"Einsparungen von mehreren hundert Euro
pro Jahr möglich"
Osnabrück (ots) - Nach dem Rekord bei Anbieterwechseln von Strom- und Gaskunden
in 2024 könnte in diesem Jahr ein neuer Höchststand erreicht werden: Im ersten
Halbjahr 2025 haben schon mehr als 3,7 Millionen Haushaltskunden aktiv den
Stromlieferanten gewechselt, wie die Bundesnetzagentur auf Nachfrage der "Neuen
Osnabrücker Zeitung" (NOZ) mitteilte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Zahl der
Anbieterwechsel bei 7,06 Millionen gelegen. 2023 hatten sich 6 Millionen
Stromkunden einen neuen Lieferanten gesucht.

Im Gasbereich sieht es ähnlich aus: Auch da hatte es vergangenes Jahr mit 2,3
Millionen einen neuen Rekord bei der Zahl der Lieferantenwechsel gegeben. "Im
ersten Halbjahr 2025 kann dieses Niveau mit 1,1 Millionen Wechseln ungefähr
gehalten werden", teilte die Behörde weiter mit.

Ein Sprecher sagte der "NOZ": "Unsere Daten zeigen: Wer die Grundversorgung
verlässt, kann mehrere hundert Euro pro Jahr sparen." Und die hohen Zahlen
zeigten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher intensiv nach besseren
Konditionen suchten. "Das ist ein gutes Zeichen für Wettbewerb und
Energiewende."

