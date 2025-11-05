W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Pflegereport

dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Pflegereport:

"Den Protest aus der Pflegebranche haben die vermeintlich schlauen Köpfe an den Partei-Schreibtischen geflissentlich überhört. Jetzt gibt es eine Allensbach-Umfrage, die als Alarmsignal so laut ist, dass Ignorieren keine Option mehr ist. Das Vertrauen in die Pflegeversorgung liegt demnach am Boden. Von einem 'Kipppunkt' ist die Rede und wohin die Sache kippen kann, ist auch klar, nämlich nach rechts. Kanzler Friedrich Merz spricht gerne von einer 'möglicherweise letzten Chance', die Probleme des Landes 'aus der Mitte' heraus zu lösen. Er sollte dabei nicht ständig auf die Migration schielen. Die wahren Probleme liegen ganz woanders."/yyzz/DP/stw

