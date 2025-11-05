W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Monopolkommission/Stromsektor

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Monopolkommission/Stromsektor:

"Was ist zu tun? Das System muss dringend effizienter und schlanker werden. Dazu gehört es, den Ausbau der Erneuerbaren und der Netze besser zu synchronisieren. Eine weitere wichtige Stellschraube spricht die Monopolkommission an: Es muss gelingen, Stromangebot und Stromnachfrage besser zueinanderzubringen. Wenn die Monopolkommission nun also vorschlägt, dynamische Netzentgelte einzuführen, mit denen netzdienliches Verhalten honoriert wird, dann liegt sie vollkommen richtig - und rennt damit offene Türen ein. Denn an nichts anderem arbeitet gerade die Bundesnetzagentur."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden