Quereinsteiger in Unternehmen gerngesehen

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Quereinsteiger werden bei Personalverantwortlichen in deutschen Unternehmen beliebter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Job-Netzwerks Xing.

In einer repräsentativen Befragung stimmten 65 Prozent von 300 Personalbeschaffern der Aussage zu, Quereinsteiger trügen durch ihre unterschiedlichen Erfahrungen zu Innovationen bei. Im Jahr zuvor waren es lediglich 43 Prozent. Nach Ansicht von 61 Prozent (Vorjahr: 50 Prozent) der Personaler können Quereinsteiger dabei helfen, den Fachkräftemangel abzufedern.

Für die Studie von Xing wurden zudem 2.000 Beschäftigte befragt. Von ihnen haben 44 Prozent schon einmal über einen Quereinstieg in eine andere Branche oder einen anderen Beruf nachgedacht. 26 Prozent sind diesen Schritt schon einmal gegangen./brd/DP/zb

