Shutdown in den USA hat Rekordlänge erreicht

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wegen eines nicht beschlossenen Haushalts hat sich zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Ortszeit) begann der 36. Tag des sogenannten Shutdowns, der gravierende Folgen für die Bevölkerung und Wirtschaft hat. Der bislang längste Shutdown war 2019 nach 35 Tagen zu Ende gegangen./ngu/DP/zb

