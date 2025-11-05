Stahlverarbeiter Klöckner setzt auf Rüstungsgeschäfte

Der Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner & Co (KlöCo) will seine Geschäfte mit der Rüstungsindustrie weiter ausbauen.

"Das wird bei uns eine deutlich größere Position einnehmen", sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Mittwoch auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Insbesondere in Deutschland steige die Nachfrage. In den USA habe KlöCo schon immer Aufträge der Rüstungsindustrie gehabt. KlöCo sei im Schiffbau mit Brenn- und Laserstahl unterwegs und liefere für die Branche Teile, die schon bearbeitet seien, vor allem Bleche.

Das Geschäft sei profitabel und die Nachfrage steige. Konkrete Zahlen etwa zu Umsatz und Prognosen wollte Kerkhoff nicht nennen.

Der Manager äußerte sich anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal. Das Unternehmen konnte dank Zuwächsen in den USA und dem Ausbau höherwertiger Geschäfte seinen operativen Gewinn deutlich steigern. Das Ebitda vor wesentlichen Sondereffekten habe sich im dritten Quartal auf 43 Millionen Euro nach 21 Millionen Euro vor Jahresfrist verdoppelt, teilte der Konzern mit.

Der Absatz sei um 1,9 Prozent auf 1,1 Millionen Tonnen erhöht worden, wobei das Unternehmen vor allem von einer weiter positiven Entwicklung im Segment Kloeckner Metals Americas profitiert habe. Wegen der gesunkenen Preise schrumpften die Erlöse allerdings um 2,2 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

"Die positive Entwicklung im Segment Kloeckner Metals Americas konnte fortgesetzt werden und unser verstärkter Fokus auf das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft wird unser Ertragsprofil weiter nachhaltig stärken", sagte Kerkhoff. KlöCo bestätigte die Prognose, wonach der Konzern im Gesamtjahr ein operatives Ergebnis zwischen 170 und 240 Millionen Euro anpeilt. 2024 hatte KlöCo 136 Millionen Euro eingefahren.