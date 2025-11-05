Streit um Billigmode - Shein vor Zwangspause in Frankreich

Paris (Reuters) - Die französische Regierung hat ein Verfahren zur Aussetzung des Geschäftsbetriebs des chinesischen Online-Modehändlers Shein eingeleitet.

Auslöser war der Fund von kinderähnlichen Sexpuppen auf der Website des Unternehmens am Samstag, der für Empörung sorgte. Shein teilte mit, die verantwortlichen Verkäufer bestraft und den Verkauf von Sexpuppen vollständig verboten zu haben. Die Aussetzung solle so lange andauern, bis die Plattform den Behörden nachweise, dass ihr gesamtes Angebot den Gesetzen und Vorschriften entspreche, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Paris mit. Die Regierung handle auf Anweisung des Ministerpräsidenten.

Shein kündigte daraufhin an, den Verkauf über seinen Marktplatz in Frankreich vorübergehend zu stoppen. Ein Sprecher erklärte, dieser Schritt sei bereits vor der Ankündigung des Ministeriums geplant gewesen. Er ermögliche es dem Unternehmen, die internen Kontrollen zu verbessern und sicherzustellen, dass jedes Produkt den Standards entspreche. Man bemühe sich um dringende Beratungen mit den zuständigen Behörden. Unklar war zunächst, ob die geplante Aussetzung auch die neue Filiale in Paris betreffen würde.

Die Ankündigung der Regierung erfolgte nur wenige Stunden nach der Eröffnung der ersten dauerhaften Shein-Filiale in Paris, die für großen Andrang, aber auch für Proteste sorgte. Demonstranten versammelten sich am Mittwoch vor dem Pariser Kaufhaus BHV im Zentrum der französischen Hauptstadt und hielten Plakate mit der Aufschrift "Schande über Shein" hoch, während sich zugleich Dutzende von Käufern vor der Eröffnung anstellten. Polizisten sicherten das Gebäude ab.

Bislang war Shein weltweit nur mit zeitlich begrenzten Pop-up-Läden vertreten. Das Unternehmen ist für seine sehr günstigen Preise bekannt und hat Konkurrenten wie ASOS und H&M Marktanteile abgenommen. Die Société des Grands Magasins (SGM), zu der BHV gehört, erhofft sich von der Präsenz des chinesischen Online-Händlers eine jüngere Kundschaft für das umsatzschwache Kaufhaus. "Ich bin sehr stolz darauf", sagte SGM-Eigentümer Frederic Merlin dem Sender BFM TV mit Blick auf die weltweite Premiere.

Das Vorhaben stößt jedoch bei französischen Politikern und Einzelhändlern auf scharfe Kritik. Sie werfen Shein vor, mit seinem Billig-Geschäftsmodell einen unfairen Vorteil zu haben und die französischen Innenstädte zu schädigen. Frankreich hat ein Gesetz geplant, um die "Ultra-Fast-Fashion" einzudämmen. Es zielt speziell auf Plattformen ab, die mehr als 1000 neue Produkte pro Tag anbieten, und könnte Shein die Werbung im Land verbieten.

"Wir führen diesen Kampf gegen Shein seit zwei Jahren, und zu sehen, wie sich diese Marke in einem historischen Gebäude niederlässt ... das die französische Textilindustrie symbolisiert, ist eine inakzeptable Provokation", sagte die Abgeordnete Anne-Cécile Violland, die das Gesetz vorangetrieben hat. Mehrere französische Modeketten wie Jennyfer und NafNaf mussten Anfang des Jahres Insolvenz anmelden. Einem Bericht des Unternehmens zufolge hatte Shein in Frankreich zwischen Februar und Juli durchschnittlich 27,3 Millionen Nutzer pro Monat. Weltweit erzielte das Unternehmen 2024 einen Umsatz von 37 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar.

(Bericht von Dominique Patton, Helen Reid und Mimosa Spence, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)