Wolters Kluwer hält Kurs auf Jahresziele

dpa-AFX · Uhr
ALPHEN (dpa-AFX) - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs. Der Umsatz stieg der ersten neun Monate im Jahresvergleich um fünf Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei sieben Prozent. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte währungsbereinigt um 15 Prozent zu.

Für das laufende Jahr rechnet das Management weiterhin mit einer bereinigten operativen Marge zwischen 27,1 und 27,5 Prozent, was mindestens dem Niveau von 2024 entspricht. Absolute Zahlen zu Umsatz und Gewinn nannte das Unternehmen nicht./stw/mis/stk

