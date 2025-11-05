W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Medizintechnikkonzern

Zölle und starker Euro belasten Ausblick von Siemens Healthineers

dpa-AFX
Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erwartet im laufenden Jahr keine großen Sprünge. Handelszölle und negative Währungseffekte dürften das Ergebnis belasten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. So erwartet das Management um Konzernchef Bernd Montag für das neue Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.

Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers den entsprechenden Gewinn um sieben Prozent auf 2,39 Euro gesteigert. Allein die Zölle dürften das Ergebnis mit 400 Millionen Euro belasten und damit doppelt so stark wie im Vorjahr. Analysten haben bislang im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel.

Der vergleichbare Umsatz - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - soll um fünf bis sechs Prozent zulegen. Auch hier hatten sich Marktexperten etwas mehr erhofft. Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze vergleichbar um 5,9 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro, wobei sich die Entwicklung im vierten Quartal stärker abschwächte als von Analysten erwartet. Wachstumstreiber waren das Geschäft mit der Bildgebung sowie der Krebsspezialist Varian.

