AIXTRON - Inverse SKS-Formation

Von Dezember 2022 bis April 2025 hatte die Aixtron-Aktie einen äußerst schweren Stand. Im Verlauf der entsprechenden Abwärtsbewegung fiel der Titel von fast 40 EUR auf 8,45 EUR zurück. Zuletzt mehren sich aber die Anzeichen für eine nachhaltige Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage. Das Kernargument stellt dabei eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation dar. Um die seit gut einem Jahr angestoßene Bodenbildung abzuschließen, bedarf es eines nachhaltigen Spurts über die Hochpunkte bei 16,63/16,73 EUR (siehe Chart). Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe des Trendwendemusters – lässt sich im Erfolgsfall auf knapp 25 EUR veranschlagen. Zusätzlich kann die Kursentwicklung der letzten Monate dank des neuen Bewegungshochs als abgeschlossene Schiebezone mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 5 EUR interpretiert werden. Es entsteht also möglicherweise ein doppelter Rückenwind. Apropos: Die synchronen Einstiegssignale seitens des Aroon und des MACD sorgen für eine zusätzliche Unterstützung. Last but not least, dokumentieren im Langfristbereich zwei „Hammer“-Umkehrmuster auf Quartalsbasis den laufenden Gezeitenwandel.

AIXTRON (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart AIXTRON

Quelle: LSEG, tradesignal²

