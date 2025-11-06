W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Schwankungen am Vormittag haben die Aktien von Henkel am Donnerstag zugelegt. Sie verteuerten sich um 1,5 Prozent auf 72,14 Euro. In der Eröffnung war der Kurs noch stärker gestiegen, hatte anschließend aber ins Minus gedreht.

In einer Telefonkonferenz habe sich das Management zuversichtlich zu den Volumina in der Konsumentensparte und zum Wachstum geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan. Beide Kennziffern sehe das Unternehmen im Schlussjahresviertel zulegen im Vergleich zum dritten Quartal. Die Preise entwickelten sich weiter positiv im Gesamtjahr./bek/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
Henkel Vorzugsaktien (ADR)
Henkel

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 06.11.2025
App Lovin glänzt mit KI-Wachstum – und was bei Zalando passiertheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialheute, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden