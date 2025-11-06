W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Lanxess weiter unter Druck - Schon am Vortag Tiefstand seit 2009

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag auf einen Tiefstand seit 2009 abgerutschten Aktien von Lanxess haben am Donnerstag die Verluste fortgesetzt. Auf Tradegate flel der Kurs um 2,3 Prozent auf knapp unter 19 Euro in Relation zum Vortagesschluss auf Xetra. Bei 18,91 Euro hatten die Papiere am Mittwoch das vieljährige Tief ausgelotet.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) sei Lanxess vorsichtiger geworden, dies decke sich mit der Markterwartung./bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lanxess

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 03.11.2025
Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Check03. Nov. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Ehemaliger Dax-Konzern
Insider: Covestro-Übernahme durch Adnoc steht kurz vor EU-Genehmigunggestern, 15:08 Uhr · Reuters
Insider: Covestro-Übernahme durch Adnoc steht kurz vor EU-Genehmigung
Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Indizes nach Vortagsrutsch vor Stabilisierungsversuchgestern, 14:59 Uhr · dpa-AFX
Wall-Street-Indizes nach Vortagsrutsch vor Stabilisierungsversuch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden