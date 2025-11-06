W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials könnte zunächst enden

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit vorbörslichen Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht von Heidelberg Materials reagiert. Auf Tradegate verloren die Aktien 1,3 Prozent in Relation zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Damit könnte die Rekordjagd zunächst unterbrochen werden. Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August stark angenähert.

Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden