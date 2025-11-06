Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten in den Donnerstag gestartet. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten zunächst fort. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,09 Prozent auf 29.348 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent.

Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken./gl/jha/