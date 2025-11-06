Wall Street dürfte sich weiter leicht erholen

An den US-Aktienmärkten sieht es am Donnerstag nach einem verhalten positiven Auftakt aus. Am Markt hieß es, die am Vortag aufgekommene Bereitschaft, den Kursrückgang vom Dienstag zum Zukauf zu nutzen, sei in Maßen immer noch spürbar. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung weiter nicht eindeutig prägen kann, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien weiter hinterfragt.

Eine Stunde vor dem Auftakt zeichnen sich moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 0,3 Prozent höher auf 25.694 Punkte, während der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial mit plus 0,1 Prozent auch etwas höher erwartet wird.

Geht es nach der Hamburg Commercial Bank, setzten Anleger zuletzt vor allem auf die Erzählung "KI hält alle seine Versprechen", etwa in Form von Produktivitätszuwächsen. Es gebe allerdings auch Szenarien, in denen aus der Künstlichen Intelligenz (KI) eine Blase entsteht oder sie sich sogar gegen die Menschen wenden könnte. "All diese möglichen Entwicklungspfade sind mehr oder weniger umstritten", schrieb daher der Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia in seinem Wochenkommentar.

Chipbranche überzeugt mehrheitlich mit Quartalszahlen

Auf Unternehmensseite prägen Unternehmensberichte das Bild. Der Smartphone-Chiphersteller Qualcomm konnte die Anleger mit seiner Prognose zwar nicht überzeugen, der zeitweise deutliche Abschlag schrumpfte aber zuletzt auf vorbörslich 0,4 Prozent. Experte Christopher Danely von der Citigroup schrieb, das Unternehmen plane zwar mit einem Umsatz über den Konsensprognosen, die Gewinnprognose liege aber kostenbedingt darunter.

Marvell Technology hoben sich branchenintern von Qualcomm ab mit einem Kurssprung um fast acht Prozent. Einem Kreise-Bericht zufolge soll sich der japanische Softbank -Konzern Anfang des Jahres mit einer möglichen Übernahme des Chipkonzerns beschäftigt haben. Die Nachricht machte Anlegern Fantasie für einen besonders großen Deal in der Chipbranche.

Auch vom Mikroprozessor-Architekturdesigner Arm Holdings gab es mit einer optimistischen Umsatzprognose gute Nachrichten. Gestützt auf das steigende Interesse an der Entwicklung von Chips für KI-Rechenzentren zog der Kurs vorbörslich um drei Prozent an.

Außerhalb des Chipsektors profitierten die Aktien des von Bietern umringten Adipositas-Startups Metsera davon, dass ein Richter den Antrag von Pfizer auf eine einstweilige Verfügung gegen das konkurrierende Angebot von Novo Nordisk zur Übernahme zurückwies. Vorbörslich setzte der Metsera-Kurs seine Rally mit einem Kurssprung um neun Prozent fort.

Snap und Lyft nach Zahlen mit deutlichen Aufschlägen

Die Titel von Snap schossen sogar um 20 Prozent nach oben. Der Betreiber der Kommunikationsapp Snapchat überzeugte nicht nur mit seinen Quartalszahlen. Als Kurstreiber hinzu kam eine Partnerschaft im KI-Bereich mit Perplexity AI. Durch die Zusammenarbeit sollen Snapchat-Nutzer die KI-Suchmaschine des Unternehmens nutzen können.

Der Fahrdienstvermittler Lyft überzeugte auch mit seinen Zahlen, wie ein vorbörslicher Kursanstieg um 6,4 Prozent zeigt. Das Unternehmen gehe mit einer optimistischen Prognose an das Weihnachtsquartal heran, hieß es. In ähnlichem Umfang ging es nach Zahlen auch für die Aktien des Reiseportals Tripadvisor nach oben.

Für die Aktien des App-Entwicklungsdienstleisters Applovin ging es vorbörslich wegen starker Resultate um mehr als Prozent hoch in Richtung Rekord. James Heaney von Jefferies schrieb, das Unternehmen sei "mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs".

Weitere Kursbewegungen untermauerten die Ansicht, dass die Berichtssaison neben Licht auch Schatten mit sich bringt. Die Anteile von Doordash und Acadia Healthcare sackten um jeweils mehr als zehn Prozent ab. Noch deutlicher zeigte sich der Abgabedruck bei dem Sprachlern-Anbieter Duolingo, dessen Kurs um ein Viertel einbrach. Der Ausblick enttäuschte. Das Unternehmen konzentriere sich zu stark auf das Nutzerwachstum, wurde bemängelt.