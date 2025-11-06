W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York

Kurse an der Wall Street fallen - Nasdaq mit großem Minus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Stuart Monk/Shutterstock.com

Nach der moderaten Erholung vom Vortag geht es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder bergab. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung weiter nicht eindeutig prägen kann, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien weiter hinterfragt. Die Unsicherheit um die mittlerweile extrem teuren Kurse belastete die Stimmung bereits an den Vortagen.

Daher strichen Anleger offenbar bei den besonders gut gelaufenen Tech-Titeln im Nasdaq 100 wieder Gewinne ein. Der Auswahlindex verlor im frühen Handel in den USA 1,6 Prozent und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Die Standardwerte im S&P 500 und Dow Jones verloren weniger - die beiden Indizes lagen zuletzt 0,9 respektive 0,8 Prozent im Minus.

Das könnte dich auch interessieren

Aktien- und Anleihenmarkt
Bundesbank warnt vor Risiko größerer Marktkorrekturheute, 10:39 Uhr · Reuters
Bundesbank warnt vor Risiko größerer Marktkorrektur
Aktie deutlich im Plus
BMW verdreifacht Quartalsgewinngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
BMW
Dax Tagesrückblick 05.11.2025
Trotz Rückschlägen: Leitindex schließt über 24.000 Punktengestern, 18:00 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 04.11.2025
Dax dämmt Verluste merklich ein - Gold verliert 4.000-Dollar-Marke04. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialheute, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden