Kurse an der Wall Street fallen - Nasdaq mit großem Minus

Nach der moderaten Erholung vom Vortag geht es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder bergab. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung weiter nicht eindeutig prägen kann, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien weiter hinterfragt. Die Unsicherheit um die mittlerweile extrem teuren Kurse belastete die Stimmung bereits an den Vortagen.

Daher strichen Anleger offenbar bei den besonders gut gelaufenen Tech-Titeln im Nasdaq 100 wieder Gewinne ein. Der Auswahlindex verlor im frühen Handel in den USA 1,6 Prozent und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Die Standardwerte im S&P 500 und Dow Jones verloren weniger - die beiden Indizes lagen zuletzt 0,9 respektive 0,8 Prozent im Minus.