ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 31 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

