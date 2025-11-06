W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Bianca Pfaller ist neue CFO bei Drei.

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Bianca Pfaller (50) übernimmt zum 1. November 2025 die  
Position des 
Chief Financial Officer bei Drei und wird damit Teil der 
Geschäftsführung. Sie übernimmt die Position von Sabine Hogl, die 
sich nach mehr als 20 Jahren außergewöhnlicher Arbeit aus dieser 
Rolle zurückzieht, dem Unternehmen in den nächsten Monaten jedoch 
weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht. 

"Sabine Hogl hat über Jahrzehnte hinweg mit höchster 
Finanzexpertise und strategischem Weitblick maßgeblich zum Erfolg 
unseres Unternehmens beigetragen. Sabine war nicht nur eine Hüterin 
der Zahlen, sondern auch ein Gestalter, ein loyaler Partner und eine 
Stimme der Vernunft in turbulenten Zeiten", so Drei CEO Rudolf 
Schrefl . 
"Mit Bianca Pfaller konnten wir eine engagierte Führungskraft für die 
Rolle der CFO gewinnen. Sie bringt nicht nur tiefes Finanzverständnis 
und langjährige Erfahrung mit, sondern brennt auch für die digitale 
Transformation und wird mit ihrem Blick nach vorne wichtige Impulse 
für eine starke Zukunft von Drei setzen," so Schrefl weiter. 

Bianca Pfaller war seit 2022 bei Drei als Senior Head of 
Controlling für die Bereiche Financial Controlling, Financial 
Analytics sowie Business Intelligence zuständig. In ihrer neuen 
Funktion als CFO verantwortet Pfaller die strategische und operative 
Steuerung der Finanzbereiche des Unternehmens, einschließlich 
Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Risikomanagement, Data & AI 
Intelligence sowie finanzielle Planung und Berichterstattung. Ihr 
Team umfasst mehr als 110 Mitarbeiter:innen. 

"Ein großes Dankeschön für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, 
als CFO gemeinsam mit meinem Team die digitalen Lösungen und 
Innovationen im Finanzbereich voranzutreiben und die erfolgreiche 
Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen", meint die neue Drei CFO 
Bianca Pfaller . 

Bevor Pfaller zu Drei kam, leitete sie bei A1 Telekom Austria die 
Abteilung Planning & Reporting und verantwortete dort unter anderem 
die Budgetierung und das operative Reporting des Retail-Geschäfts. 
Davor war sie 18 Jahre bei der Erste Bank in unterschiedlichen 
Controlling- und Führungsfunktionen tätig - auch international, unter 
anderem auch als Leiterin der Vertriebssteuerung mit Fokus auf 
Reporting, Analytics und Steuerung. 
Pfaller ist Mutter von zwei Teenagern und lebt in Wien. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0061    2025-11-06/11:04
APA

