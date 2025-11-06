W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Mehr Sicherheit im Bobsport: Kopf einziehen reicht nicht

    München/Wien (APA-ots) - - 

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) und die 
Allianz arbeiten an einem gesamtheitlichen Konzept zur Verbesserung 
der Sicherheit der Athletinnen und Athleten. 

- 

Weltneuheit: Prototyp des Allianz Safety Sled mit dem HIP-System 
für integrierten Kopfschutz wurde erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert. 

- 

Vorstellung neuer Konzepte für ein Sicherungssystem für 
Athletinnen und Athleten im Bob. 

- 

Das Allianz Zentrum für Technik (AZT) bringt seine Expertise aus 
der Automobil- und Motorsport-Sicherheit ein, um gemeinsam mit dem 
BSD neue Sicherheitsstandards im Bobsport zu etablieren. 

Immer wieder kommt es im Bobsport zu Stürzen, bei denen sich die 
Insassen schwer verletzen. Im Rahmen der diesjährigen Pressekonferenz 
des Deutschen Bob- und Schlittenverbands (BSD) im Allianz Zentrum für 
Technik (AZT), stellten der Verband gemeinsam mit den Expertinnen und 
Experten des AZT die aktuellen Ideen und Forschungsergebnisse zur 
Verbesserung der Sicherheit für die Bob-Insassen vor. Neben der 
Vorstellung der Sportlerinnen und Sportler, die auf dem Weg zu ihren 
ersten Fahrtests für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 
im AZT Halt machten, stand im Mittelpunkt die Weltpremiere des 
Allianz Safety Sled mit dem neuen HIP-System (Head Impact Protector) 
zur Vermeidung von Kopfverletzungen bei den Athletinnen und Athleten. 

Zwtl.: Ganzheitliches Sicherheitskonzept zur Erhöhung der 
Athletensicherheit 

"Wir sind Experten für die Insassensicherheit in Autos und können 
deren Prinzipien in den Bobsport übertragen. Die aktuellen Bobs sind 
von der Sicherheit her gesehen vergleichbar mit offenen Autos aus den 
60er Jahren. Daher entwickeln wir gemeinsam mit dem BSD ein 
ganzheitliches Sicherheitskonzept. Dieses umfasst sowohl den Schutz 
des Kopfes, die Verhinderung des Herausschleuderns der Sportler und 
Sportlerinnen nach einem Sturz, die Möglichkeit den Bob abzubremsen 
sowie die Verbesserung der Schutzkleidung und des Helms", erklärt 
Carsten Reinkemeyer, Leiter Sicherheitsforschung im AZT. 

In einem ersten Schritt wurde seit Januar dieses Jahres der 
Allianz Safety Sled eingesetzt, um die zunehmend anspruchsvolleren 
Streckenbedingungen von Bobbahnen weltweit zu analysieren. Die 
Ergebnisse wurden von Piloten und Pilotinnen sowie Verbänden sehr 
positiv aufgenommen und bereits in den Rennen der vergangenen Saison 
genutzt. Im zweiten Schritt können nun auf Basis dieser Erkenntnisse 
erste Ideen und ein Prototyp des Allianz Safety Sled entwickelt 
werden, der jetzt mit den Sport- und Materialkommissionen der IBSF 
besprochen wird. Der Fokus liegt dabei derzeit auf zwei zentralen 
Sicherheitsthemen: dem Kopfschutz und der Sicherung der Athletinnen 
und Athleten im Bob. 

Zwtl.: Weltneuheit: HIP-System für besseren Kopfschutz 

Eine neue Sicherheitszelle im Bob soll direkte Einwirkungen auf 
die Insassen verhindern. Sie gewährleistet einen sicheren Raum für 
die Athletinnen und Athleten. Die offene Bauweise des Bobs erfordert, 
ähnlich einem Cabrio, bei dem durch den Frontscheibenrahmen und den 
hinteren Überrollbügel eine Sicherheitszone ohne Dachstruktur 
geschaffen wird, eine vordere und hintere Struktur, die Kräfte von 
den Athletinnen und Athleten fernhalten kann. Neu im Bob ist zu 
diesem Zweck der Head Impact Protector (HIP) vorne, der unmittelbar 
den Kopf der Fahrerin oder des Fahrers schützt. Die Erweiterung 
dieses Schutzes für die Anschieber und Anschieberinnen wird in einem 
weiteren Schritt durch erhöhte Anschubbügel hinten gewährleistet, so 
dass mehr sicherer Raum für alle Insassen verfügbar wird. 

"Für den Kopfschutz war es entscheidend, dass zuerst eine 
strukturelle Integration auch in bestehende Bobs einfach möglich ist, 
um die Umsetzbarkeit bei allen internationalen Teams zu 
gewährleisten. Daher muss eine weitgehend standardisierbare 
Ausführung gefunden werden. Zudem darf die Beweglichkeit der 
Athletinnen und Athleten beim zeitkritischen Einstieg in den Bob 
nicht behindert werden", sagt Reinkemeyer. 

Diese Entwicklungsarbeit wird vom Institut für Forschung und 
Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin durchgeführt, das 
traditionell die Bobs für den BSD herstellt und daher die 
Erkenntnisse zu den strukturellen Anforderungen an den Bob ideal 
einbringen kann. 

Zwtl.: Sicherheit der Athletinnen und Athleten im Bob 

Der zweite Sicherheitsaspekt, die Sicherung der Athletinnen und 
Athleten stellt ebenfalls hohe Ansprüche an die Konzeptentwicklung, 
da der Bobsport durch eine sehr dynamische Startphase gekennzeichnet 
und somit nicht mit den üblichen Automotive-Gurtlösungen kompatibel 
ist. Die Sicherungsvorrichtung wird unter Leitung des Allianz Zentrum 
für Technik entwickelt, das zur Lösung dieser komplexen Aufgabe mit 
der Technischen Universität München (TUM) kooperiert. Aktuell werden 
die Entwürfe mit aktiven Piloten und Pilotinnen aus verschiedenen 
Ländern diskutiert, um eine optimale und von allen Beteiligten 
akzeptierte Lösung zu finden. 

"Diese Sicherung muss in extrem kurzen Zeitfenstern unter 
räumlich äußerst engen Bedingungen funktionieren und darf beim Start 
keine Behinderung der Bewegungsfreiheit verursachen. Dennoch muss die 
Krafteinleitung gezielt an den knöchernen Strukturen der Athletin 
oder des Athleten ansetzen, um deren Schwerpunkt unter Kontrolle zu 
behalten. Die aktuellen Konzeptentwürfe sehen daher eine Zweiteilung 
in einen trikotgebundenen Teil und einen im Bob fixierten Teil des 
Systems vor, die auch jeweils an die individuellen Positionen im Bob 
angepasst werden müssen. erläutert Carsten Reinkemeyer. "Diese 
Maßnahmen sollen verhindern, dass Athletinnen und Athleten nach hohen 
Krafteinwirkungen oder bei Handlungsunfähigkeit aus dem Bob bzw. aus 
der Sicherheitszelle geraten und in der Folge durch den Bob gefährdet 
werden, so wie wir es z.B. bei dem Sturz von Sandro Michel gesehen 
haben. 

Zwtl.: Wie geht es weiter: 

Das Konzept eines verbesserten Kopfschutzes wurde heute im 
Allianz Zentrum für Technik anhand eines Demonstrationsmodells 
vorgestellt. In der Folge muss es jetzt noch strukturell 
auskonstruiert werden. Die konstruktiven Veränderungen im Heckbereich 
und die Maßnahmen zur Sicherung der Athletinnen und Athleten im Bob 
sind derzeit in der Abstimmung mit den Sportlerinnen und Sportlern 
und den Expertinnen und Experten der IBSF. Erst der Verbund aller 
drei Sicherheitsmaßnahmen erfüllt die Anforderung an eine 
bestmögliche Sicherheit für die Athletinnen und Athleten. 

"Wir sind stolz darauf, mit der Allianz in diesem Projekt zur 
Verbesserung der Sicherung der Athletinnen und Athleten 
zusammenzuarbeiten", sagt Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des 
BSD. "Der Bobsport ist die Formel 1 des Wintersports und als 
schnellste Wintersportart bleiben die Gefahren sehr real. Während an 
der Sicherheit der Bahnen erfolgreich gearbeitet wurde, ist es nun an 
der Zeit, die Sicherheit des Bobs selbst zu optimieren. Diese 
komplementären Schritte sind auch im Autorennsport immer gemeinsam 
unternommen worden. Durch die Kooperation mit der Allianz und den 
Expertinnen und Experten der IBSF bündeln wir unsere Erfahrungen mit 
der Expertise des Allianz Zentrum für Technik. Mit dieser Kooperation 
macht der Bob-Sport einen großen Schritt in Sachen Sicherheit nach 
vorne. Uns geht es darum, unsere Athletinnen und Athleten zu schützen 
und sicherzustellen, dass Leistung niemals auf Kosten der Sicherheit 
geht". 

"Der Bobsport ist sehr komplex und viele Faktoren tragen zur 
Sicherheit bei. Dank der Initiative des BSD haben wir mit der Allianz 
ein Team mit höchster Kompetenz und Erfahrung, welche uns neue 
Einblicke in unseren Sport gewährt. Wir freuen uns über diese 
Kooperation mit einem Global Player wie der Allianz", sagt IBSF- 
Präsident Ivo Ferriani. 

Zwtl.: Für die Allianz mehr als nur Sportsponsoring 

Als Versicherer steht die Allianz für Prävention und Sicherheit. 
Als Partner der Olympischen und Paralympischen Bewegungen war es der 
Allianz wichtig, die Verbesserungen noch vor dem Start der 
Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 zu präsentieren. 

"Wir möchten zusammen mit dem BSD und der IBSF einen globalen 
Sicherheitsstandard im Bobsport etablieren, um schwere Verletzungen 
der Sportlerinnen und Sportler zu vermeiden. Damit erweitern wir 
unser Markensponsoring durch die Expertise unseres Allianz Zentrum 
für Technik um eine konkrete Unterstützung dieser schnellen Sportart. 
Mit dieser Partnerschaft sind wir nicht nur Förderer, sondern werden 
auch Mitgestalter der Sicherheit in einer olympischen 
Wintersportart.", sagt Eike Bürgel, Global Head of Olympic & 
Paralympic Programm bei der Allianz SE. 

Das Engagement geht über die Eisbahn hinaus. Durch die 
Partnerschaft mit dem Deutschen Bob- und Schlittenverband erweitert 
die Allianz ihr breites Engagement für den Spitzen- und Breitensport. 
Die Allianz ist strategischer Partner der Olympischen und 
Paralympischen Bewegung und hat zu einer erfolgreichen Ausrichtung 
der Olympischen Spiele Paris 2024 beigetragen. Auch die Olympischen 
Winterspiele Milano Cortina 2026 wird die Allianz eng begleiten. 
Sport und Bewegung unter Jugendlichen fördert die Allianz auch über 
die Initiative MoveNow. 

APA

