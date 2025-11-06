W​e​r​b​u​n​g ausblenden

BT Group verdient etwas mehr als erwartet - Zusammenarbeit mit Starlink

dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat im zweiten Geschäftsquartal etwas mehr verdient als erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 2,08 Milliarden Pfund (rund 2,4 Mrd Euro) weitgehend stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der bereinigte Umsatz sank hingegen um 3 Prozent auf 4,9 Milliarden Pfund. Für die Aktie ging es an der Börse in London am Nachmittag um 3,3 Prozent nach oben.

Die Zahl der Kunden bei Breitband-Anschlüssen sank im Quartal um 242.000. BT Group führt dies auf den Wettbewerb und einen schwächeren Breitbandmarkt zurück. Analysten hatten hier einen niedrigeren Kundenrückgang erwartet.

Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Großbritannien bereitzustellen./err/men/jha/

BT Group

