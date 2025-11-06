W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Reifenhersteller

Continental macht wegen Sonderbelastungen Quartalsverlust

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: GVLR/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnik-Konzern Continental hat im dritten Quartal unter anderem wegen des Spin-Offs der ehemaligen Autozuliefersparte Aumovio wie erwartet rote Zahlen erwirtschaftet. Die Abspaltung von Aumovio sowie der Verkauf eines Teils des Kunststofftechnikgeschäfts sorgten zusammen für Sonderbelastungen vor Zinsen und Steuern in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das hatten die Hannoveraner auch bereits so in Aussicht gestellt. Unter dem Strich stand so ein Verlust von 756 Millionen Euro. In den entsprechenden drei Monaten des Vorjahres war es noch ein Gewinn von 486 Millionen Euro gewesen. Die nicht zahlungswirksamen Sondereffekte sollen bei der Festlegung der Dividende unberücksichtigt bleiben.

Vitesco-Sondereffekt bleibt dieses Jahr aus

Zahlen zum Tagesgeschäft hatte Conti bereits vorgelegt und damit auch den Jahresausblick bestätigt. Der Umsatz blieb im Quartal mit 5,0 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging wegen des eines positiven Sondereffekts im Vorjahr um knapp 15 Prozent auf 565 Millionen Euro zurück.

Heute Spinoff bei Continental
Diese Steuerregelung gilt bei Abspaltungen18.09.2025 · 12:56 Uhr · onvista
Flaggen mit Continental-Logo

Damals hatte Conti von einer Zahlung der ehemaligen Antriebstochter Vitesco profitiert. Der neue Finanzchef Roland Welzbacher stellte für das vierte Quartal sukzessive Verbesserungen beim bereinigten freien Mittelzufluss sowie in der Kunststofftechniksparte Contitech in Aussicht./men/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Continental

Das könnte dich auch interessieren

Aktie deutlich im Plus
BMW verdreifacht Quartalsgewinngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
BMW
Deutschlands größte Waffenschmiede
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftraggestern, 10:09 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag
Autoindustrie
Milliardengewinn trotz Krise bei BMWgestern, 07:30 Uhr · dpa-AFX
Milliardengewinn trotz Krise bei BMW
Schlüsseltechnologie
Rennen um autonomes Fahren: VW baut in China eigene KI-Chipsgestern, 07:23 Uhr · dpa-AFX
Rennen um autonomes Fahren: VW baut in China eigene KI-Chips
Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Indizes nach Vortagsrutsch vor Stabilisierungsversuchgestern, 14:59 Uhr · dpa-AFX
Wall-Street-Indizes nach Vortagsrutsch vor Stabilisierungsversuch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden