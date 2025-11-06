W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 06.11.2025

Dax startet mit leichten Verlusten in den Tag

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Bulle und Bär inklusive Dax-Beschriftung
Quelle: Andreas Prott - stock.adobe.com

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten in den Donnerstag gestartet. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um rund 0,4 Prozent knapp unter die Marke von 24.000 Punkten. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten zunächst fort.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,7 Prozent  nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken.

Zalando und DHL an der Dax-Spitze

Die Anleger von Zalando können sich dank guter Quartalszahlen über eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrutsch freuen. Am Donnerstag war die Aktie im frühen Handel mit einem Plus von gut sechs Prozent stärkster Dax-Titel. Am Mittwoch hatte sie mit 22,37 Euro noch den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht.

Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Wertverlust von 30 Prozent zu Buche - im Dax hat nur Adidas deutlicher verloren.Der Dax-Konzern übertraf Händlern zufolge mit einem deutlichen Umsatzanstieg die Erwartungen. Dagegen seien die Gewinne etwas dahinter zurückgeblieben. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Ähnlich wie Zalando stieg auch die Aktie von DHL im frühen Handel deutlich an. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien im Vorfeld zurückhaltend gewesen, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies. Die Kostenkontrolle des Logistikkonzerns habe ein schwieriges konjunkturelles Umfeld sowie strengere regulatorische Anforderungen ausgleichen müssen. "Das wurde geliefert", resümierte der Experte in einer ersten Einschätzung des Zahlenwerks.

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
M
MDAX
adidas
E
EURO STOXX 50
Zalando
Deutsche Post
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 03.11.2025
Dax legt zum Start der Woche zu03. Nov. · onvista
Dax Logo
Börse am Morgen 05.11.2025
Dax gibt nach - Analyst warnt vor größerer Korrektur - BMW im Plusgestern, 09:47 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Tagesrückblick 05.11.2025
Trotz Rückschlägen: Leitindex schließt über 24.000 Punktengestern, 18:00 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden