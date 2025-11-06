Dax startet mit leichten Verlusten in den Tag

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten in den Donnerstag gestartet. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um rund 0,4 Prozent knapp unter die Marke von 24.000 Punkten. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten zunächst fort.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,7 Prozent nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken.

Zalando und DHL an der Dax-Spitze

Die Anleger von Zalando können sich dank guter Quartalszahlen über eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrutsch freuen. Am Donnerstag war die Aktie im frühen Handel mit einem Plus von gut sechs Prozent stärkster Dax-Titel. Am Mittwoch hatte sie mit 22,37 Euro noch den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht.

Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Wertverlust von 30 Prozent zu Buche - im Dax hat nur Adidas deutlicher verloren.Der Dax-Konzern übertraf Händlern zufolge mit einem deutlichen Umsatzanstieg die Erwartungen. Dagegen seien die Gewinne etwas dahinter zurückgeblieben. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Ähnlich wie Zalando stieg auch die Aktie von DHL im frühen Handel deutlich an. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien im Vorfeld zurückhaltend gewesen, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies. Die Kostenkontrolle des Logistikkonzerns habe ein schwieriges konjunkturelles Umfeld sowie strengere regulatorische Anforderungen ausgleichen müssen. "Das wurde geliefert", resümierte der Experte in einer ersten Einschätzung des Zahlenwerks.

(mit Material von dpa-AFX)