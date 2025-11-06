Deutschland ratifiziert Vereinbarung zum Arbeitsschutz
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wird in den Rang eines Menschenrechts erhoben. Mit einem Beschluss des Bundestags hat Deutschland ein entsprechendes Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Damit bekenne sich die Bundesrepublik zu menschlichen und gesunden Arbeitsbedingungen sowie zu dem Ziel, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern, erläuterte die SPD-Abgeordnete Angelika Glöckner in der spätabendlichen Plenardebatte./ax/DP/he
