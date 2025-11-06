dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.11.2025 - 17.15 Uhr

ROUNDUP/Britische Notenbank bestätigt Zins wie erwartet - Knappe Entscheidung

LONDON - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Notenbank öffnete aber die Tür für eine Leitzinssenkung im Dezember.

ROUNDUP/Deutschland: Industrieproduktion legt dank der Autobranche wieder zu

WIESBADEN - Dank eines deutlichen Produktionsanstiegs in der Automobilindustrie hat sich die schwierige Lage der Industriebetriebe in Deutschland etwas entspannt. Im September legte die Fertigung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch deutlicheren Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Bundestag beschließt Sparpaket gegen höhere Kassenbeiträge

BERLIN - Der Bundestag hat ein Sparpaket beschlossen, das Millionen Versicherte vor breiten Anhebungen der Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr bewahren soll. Das Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht Ausgabenbremsen von zwei Milliarden Euro vor allem bei den Kliniken vor, was den Druck für erneute Erhöhungen auflösen soll. Die Opposition und die gesetzlichen Krankenversicherungen kritisierten die Maßnahmen aber als unzureichend und warnten vor schon jetzt absehbaren Verteuerungen 2026.

Brasiliens Präsident Lula: Pariser Klimaziele nicht aufgeben

BELÉM - Zehn Jahre nach der Einigung des Pariser Klimaabkommens hat Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva als Gastgeber des diesjährigen Klimagipfels dazu aufgerufen, die Ziele des Abkommens nicht aufzugeben. Sonst drohten drastische menschliche und materielle Verluste, warnte Lula vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs im brasilianischen Belém, wo in der nächsten Woche die UN-Klimakonferenz COP30 beginnt. Die angestrebte Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gilt wissenschaftlichen Berechnungen zufolge als kaum noch erreichbar.

ROUNDUP/Mehr Menschen überlastet: Mieten steigen, Wohnungen fehlen

BERLIN - Wohnen in Deutschland wird für immer mehr Menschen zur existenziellen Herausforderung. Wohn- und Mietkosten belasteten zunehmend auch Bürgerinnen und Bürger mit mittleren Einkommen, heißt es in einem aktuellen Bericht des Deutschen Mieterbunds auf Basis von Umfragen und öffentlichen Statistiken. "Verdrängung und Platzmangel treffen längst nicht mehr nur die Schwächsten", sagte Verbandspräsidentin Melanie Weber-Moritz. "Auch die Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck."

ROUNDUP/Frust in den Betrieben: DIHK sieht noch lange Durststrecke

BERLIN - Betriebe im Stimmungstief, Zurückhaltung bei Investitionen und Pessimismus für die Konjunktur: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht noch eine lange Durststrecke, bis die deutsche Wirtschaft aus der Krise kommt. Auch im Handwerk und Mittelstand macht sich Frust über die wirtschaftliche Lage und die Politik der Bundesregierung breit - der Ruf nach schneller Entlastung wird lauter.

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel unerwartet gesunken

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im September unerwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken die Umsätze um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Bereits im August waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent geschrumpft. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

