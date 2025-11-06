W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Drohne am Flughafen Hannover - Sperrung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung in der Nähe des Flughafens Hannover ist dieser vorübergehend gesperrt worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Es würden noch Maßnahmen laufen. Laut dem aktuellen Flugplan auf der Internetseite des Airports landen viele Flieger später. Eine Maschine, die aus Frankfurt nach Hannover fliegen sollte, wurde nach dpa-Informationen nach Hamburg umgeleitet. Ob der Flughafen aktuell noch gesperrt ist, konnte der Sprecher nicht sagen./kk/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden