EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



06.11.2025 / 09:19 CET/CEST

Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort:

https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort:

https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com

