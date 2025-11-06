W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Erwerb von 88.377 Aktien an der AUTO1 Group SE durch Ausübung von 88.408 virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Markus
Nachname(n):Boser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUTO1 Group SE

b) LEI

391200S2LPXG5ZD5G304 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2LQ884

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 88.377 Aktien an der AUTO1 Group SE durch Ausübung von 88.408 virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
28,91 EUR2.554.979,07 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
28,91 EUR2.554.979,07 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet:https://ir.auto1-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101632 06.11.2025 CET/CEST

Auto1

