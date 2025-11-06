EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Erwerb von 88.377 Aktien an der AUTO1 Group SE durch Ausübung von 88.408 virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2025 / 18:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Markus Nachname(n): Boser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUTO1 Group SE

b) LEI

391200S2LPXG5ZD5G304

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2LQ884

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 88.377 Aktien an der AUTO1 Group SE durch Ausübung von 88.408 virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023 Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,91 EUR 2.554.979,07 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,91 EUR 2.554.979,07 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

