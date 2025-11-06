EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Erwerb von 88.377 Aktien an der AUTO1 Group SE durch Ausübung von 88.408 virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Markus
|Nachname(n):
|Boser
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUTO1 Group SE
b) LEI
|391200S2LPXG5ZD5G304
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2LQ884
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 88.377 Aktien an der AUTO1 Group SE durch Ausübung von 88.408 virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,91 EUR
|2.554.979,07 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,91 EUR
|2.554.979,07 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|Ende der Mitteilung
101632 06.11.2025 CET/CEST