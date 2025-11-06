EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2025 / 20:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Fabien Jacques Jérôme
|Nachname(n):
|Simon
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HelloFresh SE
b) LEI
|391200ZAF4V6XD2M9G57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161408
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,42 EUR
|196.432,74 EUR
|6,42 EUR
|4.474,74 EUR
|6,42 EUR
|17.077,20 EUR
|6,42 EUR
|763,98 EUR
|6,42 EUR
|2.272,68 EUR
|6,42 EUR
|21.186,00 EUR
|6,42 EUR
|43.463,40 EUR
|6,42 EUR
|9.970,26 EUR
|6,42 EUR
|17.077,20 EUR
|6,42 EUR
|93.732,00 EUR
|6,42 EUR
|23.567,82 EUR
|6,42 EUR
|2.419,59 EUR
|6,42 EUR
|6.875,82 EUR
|6,42 EUR
|7.748,94 EUR
|6,41 EUR
|3.867,64 EUR
|6,41 EUR
|192,36 EUR
|6,42 EUR
|16.987,32 EUR
|6,42 EUR
|6.676,80 EUR
|6,41 EUR
|794,84 EUR
|6,41 EUR
|327,01 EUR
|6,41 EUR
|339,73 EUR
|6,41 EUR
|3.679,34 EUR
|6,41 EUR
|1.320,46 EUR
|6,41 EUR
|237,17 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,4198 EUR
|481.485,0400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101642 06.11.2025 CET/CEST