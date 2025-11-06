W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2025 / 20:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Fabien Jacques Jérôme
Nachname(n):Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,42 EUR196.432,74 EUR
6,42 EUR4.474,74 EUR
6,42 EUR17.077,20 EUR
6,42 EUR763,98 EUR
6,42 EUR2.272,68 EUR
6,42 EUR21.186,00 EUR
6,42 EUR43.463,40 EUR
6,42 EUR9.970,26 EUR
6,42 EUR17.077,20 EUR
6,42 EUR93.732,00 EUR
6,42 EUR23.567,82 EUR
6,42 EUR2.419,59 EUR
6,42 EUR6.875,82 EUR
6,42 EUR7.748,94 EUR
6,41 EUR3.867,64 EUR
6,41 EUR192,36 EUR
6,42 EUR16.987,32 EUR
6,42 EUR6.676,80 EUR
6,41 EUR794,84 EUR
6,41 EUR327,01 EUR
6,41 EUR339,73 EUR
6,41 EUR3.679,34 EUR
6,41 EUR1.320,46 EUR
6,41 EUR237,17 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,4198 EUR481.485,0400 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet:www.hellofreshgroup.com
