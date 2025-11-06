EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Stephan Sturm, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2025 / 14:45 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stephan
|Nachname(n):
|Sturm
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
b) LEI
|5299001GRRO0Z25YZT52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KBX1006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|78,85 EUR
|13.167,95 EUR
|78,90 EUR
|39.686,70 EUR
|78,95 EUR
|50.922,75 EUR
|79,00 EUR
|36.340,00 EUR
|79,00 EUR
|17.775,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|78,9462 EUR
|157.892,40 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101638 06.11.2025 CET/CEST