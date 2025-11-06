EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2025 / 10:27 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Eckert
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40AEG0
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,59 EUR
|103.122,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,59 EUR
|103.122,50 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|
|Robert-Rössle-Straße 10
|
|13125 Berlin
|
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
