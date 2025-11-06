EQS-News: 11880 Solutions AG zeigt in den ersten neun Monaten 2025 stabile Entwicklung: Neue Produkte und Umsatz auf Vorjahresniveau

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

11880 Solutions AG zeigt in den ersten neun Monaten 2025 stabile Entwicklung: Neue Produkte und Umsatz auf Vorjahresniveau



Essen, 6. November 2025 – Die 11880 Solutions AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 40,3 Millionen Euro erzielt und damit das Niveau des Vorjahres gehalten (9 Monate 2024: 41,5 Mio. Euro). Das EBITDA lag zum 30. September 2025 bei 2,2, Millionen Euro (9 Monate 2024: 3,6 Mio. Euro).

„In einem Jahr, in dem nahezu alle Unternehmen zu kämpfen haben, sind wir sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, weiterhin stabil zu arbeiten“, sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Wir haben in den ersten drei Quartalen trotz aller Herausforderungen intensiv in neue Produkte investiert und damit die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.“

Das Digitalgeschäft erwirtschaftete einen Umsatz von 32,9 Millionen Euro (9 Monate 2024: 33,6 Mio. Euro) bei einem EBITDA von 1,6 Millionen Euro (9 Monate 2024: 3,8 Mio. Euro). Im Segment Telefonauskunft lag der Umsatz bei 7,3 Millionen Euro (9 Monate 2024: 7,9 Mio. Euro), das EBITDA verbesserte sich deutlich auf 0,6 Millionen Euro (9 Monate 2024: -0,3 Mio. Euro).

Im Mittelpunkt der Produktentwicklung stand die Weiterentwicklung der Bewertungsplattform werkenntdenBESTEN und die Einführung zahlreicher neuer Features. Beispielsweise bündeln Detaileinträge jetzt alle Kundenbewertungen und fassen Highlights inhaltlich zusammen. So bekommen Unternehmenskunden deutlich mehr Sichtbarkeit, während Nutzer von gezielteren Informationen profitieren. Darüber hinaus erweitert ein neues Social Media-Angebot für kleine und mittlere Unternehmen das 11880-Online-Marketing-Portfolio und unterstützt die Ansprache neuer Zielgruppen.

„Im vierten Quartal liegt unser Fokus darauf, unsere neuen Produkte erfolgreich am Markt zu positionieren und gezielt neue Kunden zu gewinnen“, sagt Christian Maar.

Den Neun-Monats-Bericht 2025 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

