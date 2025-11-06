EQS-News: Filigran definiert die proaktive Sicherheit neu: Umbenennung von OpenBAS in OpenAEV mit einer KI-gestützten Enterprise Edition

EQS-News: Filigran / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vereinbarung

Filigran definiert die proaktive Sicherheit neu: Umbenennung von OpenBAS in OpenAEV mit einer KI-gestützten Enterprise Edition



06.11.2025 / 16:40 CET/CEST

Filigran entwickelt OpenBAS zu OpenAEV weiter und erweitert damit die Kontrollvalidierung auf ein vollständiges Management der Bedrohungslage. Die neue OpenAEV Enterprise Edition bietet fortschrittliche Automatisierung und KI, um Sicherheitsteams bei der kontinuierlichen Validierung und Reduzierung von Cyberrisiken zu unterstützen.

PARIS, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Filigran, das europäische Cybertech-Unternehmen, das sich auf Open-Source-Cybersicherheitslösungen spezialisiert hat, gibt einen wichtigen Schritt in seiner Führungsrolle im Exposure Management und in der Unterstützung für Continuous Threat Exposure Management (CTEM) bekannt. Die Plattform für die Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen (BAS) wurde in OpenAEV (Adversarial Exposure Validation) umbenannt. Gleichzeitig wurde eine neue Enterprise Edition (EE) für fortgeschrittene Sicherheitsteams eingeführt.

Diese Entwicklung zeigt, dass wir von der Simulation zu einem kompletten AEV-Ansatz übergehen – ein Ansatz, der die proaktive Expositionsbewertung und Risikominderung zusammenbringt. OpenAEV bietet eine breitere, anpassungsfähige und bedrohungsorientierte Verteidigungsstrategie, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Sicherheitslage kontinuierlich zu überprüfen, sowohl in technischer als auch in menschlicher Hinsicht.

„Mit OpenAEV versetzen wir Teams in die Lage, ihre Verteidigung kontinuierlich und proaktiv zu bewerten. Es geht nicht nur darum, Angriffe zu simulieren, sondern zu verstehen, worauf es bei der Risikominderung wirklich ankommt. Unser Ziel ist es, CISOs dabei zu helfen, ihre AEV-Fähigkeiten zu verbessern, sowohl technisch als auch menschlich." erklärt Samuel Hassine, Geschäftsführer von Filigran.

OpenAEV: Priroritisieren, testen und korrigieren

OpenAEV ist die erste quelloffene, auf Bedrohungsdaten basierende AEV-Plattform. Sie bietet Unternehmen einen proaktiven Rahmen, um Cyber-Bedrohungen zu erkennen und zu neutralisieren, bevor sie zuschlagen.

OpenAEV unterstützt Unternehmen durch:

Priorisierung der Abwehrmaßnahmen auf der Grundlage relevanter Bedrohungen und kritischer Schwachstellen

Validierung von Sicherheitskontrollen wie EDRs und Firewalls durch realistische Angriffsemulation

Testen der menschlichen Bereitschaft mittels Tabletop-Übungen

Beschleunigen von Abhilfemaßnahmen mit umsetzbaren Kontrollanweisungen

Einführung der Enterprise Edition: KI als Kernstück der Validierung

Die Community Edition (CE) ist weiterhin kostenlos und quelloffen, während die neue Enterprise Edition (EE) eine erweiterte Automatisierung für große Unternehmen bietet.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

KI-gestützte Szenarienerstellung für eine schnellere Verarbeitung von Bedrohungsdaten und CERT-Berichten

Multi-Options-Sanierungsempfehlungen für risikobasierte Priorisierung und Sequenzierung

Validierung durch vorhandene EDR-Agenten für eine nahtlose Ausführung und ohne zusätzlichen Overhead auf bereits ressourcenbeschränkten Endpunkten

Von Filigran gehostete SaaS-Umgebung und engagierter Kundensupport.

Mit OpenAEV bekräftigt Filigran seine Mission: die Umwandlung von Bedrohungs- und Expositionsdaten in validierte, umsetzbare Sicherheitsergebnisse mithilfe der branchenweit ersten Open-Source-AEV-Plattform, die auf Bedrohungsinformationen basiert.

Informationen zu Filigran

Das 2022 gegründete Unternehmen Filigran entwickelt Open-Source-Lösungen, die Bedrohungsdaten für Cybersicherheitsteams nutzbar machen. Mehr als 6.000 Unternehmen weltweit vertrauen seinen Plattformen.

