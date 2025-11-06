EQS-News: GEA beschleunigt im dritten Quartal Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz, Profitabilität erneut gesteigert

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Pressemitteilung des Konzerns GEA beschleunigt im dritten Quartal Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz, Profitabilität erneut gesteigert Anstieg des Auftragseingangs um 5,5 Prozent auf 1.372 Mio. EUR (Q3 2024: 1.301 Mio. EUR), organisches Wachstum von 8,4 Prozent

Umsatzsteigerung im dritten Quartal um 1,2 Prozent auf 1.366 Mio. EUR (Q3 2024: 1.350 Mio. EUR); organisches Wachstum von 4,5 Prozent

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand um 6,7 Prozent auf 232 Mio. EUR weiter erhöht (Q3 2024: 217 Mio. EUR); EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 16,1 Prozent im Vorjahresquartal auf 17,0 Prozent gestiegen

Erneut verbesserte Kapitalrendite (ROCE) von 35,4 Prozent (Q3 2024: 32,3 Prozent)

Net Working Capital mit 8,6 Prozent vom Umsatz innerhalb der Zielspanne von 7,0 bis 9,0 Prozent (Q3 2024: 9,3 Prozent)

Prognose für 2025 bestätigt

Düsseldorf, 06. November 2025 – GEA hat seine profitable Entwicklung im dritten Quartal 2025 fortgesetzt und erneut wesentliche Finanzkennzahlen verbessert. Insbesondere Auftragseingang und EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wurden deutlich gesteigert.

„Unser drittes Quartal war wieder sehr erfolgreich. Speziell beim Auftragseingang sind wir in allen Auftragsgrößen sichtbar gewachsen. Das unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells. Hinzu kommen weitere Steigerungen bei Profitabilität und Umsatz“, kommentiert Stefan Klebert, CEO von GEA. „Außerdem hat GEA den DAX-Aufstieg im anspruchsvollen ‚Fast-Entry‘-Verfahren geschafft.“



Auftragseingang und Umsatz wachsen nachhaltig

Beim Auftragseingang des dritten Quartals 2025 verzeichnete GEA einen Anstieg um 5,5 Prozent auf 1.372 Mio. EUR (Q3 2024: 1.301 Mio. EUR). Organisch ergab sich ein Plus von 8,4 Prozent. Hierzu trugen alle Größenklassen an Aufträgen bei, einschließlich dreier Großaufträge. Besonders erfreulich entwickelte sich die Nachfrage in den Kundenindustrien Pharma, Dairy Farming und Food.

Der im Juli erteilte Großauftrag für den katarischen Lebensmittelproduzenten Baladna Q.P.S.C. wurde im dritten Quartal noch nicht verbucht, sondern erfolgte im Oktober des laufenden Quartals, nach Eingang der Anzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. GEA hatte den Zuschlag für den Bau der weltweit größten integrierten Molkerei mit Milchfarm und Milchpulveranlage in Algerien erhalten.



Umsatz sowohl im Neumaschinen- als auch Servicegeschäft organisch gewachsen

Der Umsatz erhöhte sich im Berichtsquartal leicht um 1,2 Prozent auf 1.366 Mio. EUR (Q3 2024: 1.350 Mio. EUR), organisch wurde ein Wachstum von 4,5 Prozent erzielt. Negative Effekte aus der Währungsumrechnung schlugen mit 37 Mio. EUR zu Buche (Q3 2024: -19 Mio. EUR). Das Neumaschinengeschäft wuchs organisch um 2,7 Prozent und das überdurchschnittlich profitable Servicegeschäft um 7,3 Prozent. Bei steigendem Gesamtumsatz wuchs sein Anteil um 0,9 Prozentpunkte auf 40,1 Prozent.



Profitabilität aufgrund höherem Bruttoergebnis erneut gesteigert

Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wurde im dritten Quartal um 6,7 Prozent auf 232 Mio. EUR weiter gesteigert (Q3 2024: 217 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge wuchs erneut deutlich um 0,9 Prozentpunkte von 16,1 Prozent im Vorjahresquartal auf 17,0 Prozent. Das Konzernergebnis stieg um 7,8 Prozent auf 120,8 Mio. EUR (Q3 2024: 112,0 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand erhöhte sich von 0,72 EUR auf 0,76 EUR, und das Ergebnis je Aktie lag mit 0,74 EUR ebenfalls über dem Vorjahreswert von 0,67 EUR.



Liquiditäts- und Rentabilitätskennzahlen weiter positiv

Zum Stichtag 30. September 2025 ergab sich eine Nettoverschuldung von 36,3 Mio. EUR (30. September 2024: Nettoliquidität von 65,9 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert ausschließlich aus den Auszahlungen für das im April dieses Jahres abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm. Das Net Working Capital im Verhältnis zum Umsatz verbesserte sich auf 8,6 Prozent und lag somit im Zielkorridor von 7,0 bis 9,0 Prozent (30. September 2024: 9,3 Prozent). Die Kapitalrendite (ROCE) stieg auf 35,4 Prozent (Q3 2024: 32,3 Prozent) und basierte vor allem auf einem höheren EBIT vor Restrukturierungsaufwand der letzten zwölf Monate.



Die ersten neun Monate im Überblick

Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 3,6 Prozent auf 4.096 Mio. EUR (9M 2024: 3.955 Mio. EUR). Organisch entsprach dies einem Plus von 5,6 Prozent. Der Umsatz stieg leicht um 0,6 Prozent auf 3.936 Mio. EUR (9M 2024: 3.914 Mio. EUR). Organisch zeigte sich ein Wachstum von 2,3 Prozent. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wuchs um 8,1 Prozent auf 646,7 Mio. EUR (9M 2024: 598,2 Mio. EUR), so dass die entsprechende Marge um 1,1 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent anstieg (9M 2024: 15,3 Prozent). Das Konzernergebnis lag mit 322,2 Mio. EUR nach Ablauf der ersten drei Quartale 2025 um 6,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. (9M 2024: 301,3 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand stieg von 1,97 EUR auf 2,08 EUR. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,97 EUR (9M 2024: 1,79 EUR).



Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr geht GEA von einem organischen Umsatzwachstum zwischen 2,0 und 4,0 Prozent aus. Bei der EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand erwartet das Unternehmen 16,2 bis 16,4 Prozent. Für das ROCE wird ein Wert von 34 bis 38 Prozent prognostiziert. Die ursprüngliche Prognose wurde am 31. Juli dieses Jahres angehoben.



GEA Finanzkennzahlen (in Mio. EUR) Q3

2025 Q3

2024 Veränderung

in % Q1-Q3

2025 Q1-Q3

2024 Veränderung

in % Ertragslage Auftragseingang 1.372,4 1.300,6 5,5 4.096,4 3.955,0 3,6 Book-to-Bill-Ratio 1,00 0,96 – 1,04 1,01 – Auftragsbestand 3.102,3 3.014,2 2,9 3.102,3 3.014,2 2,9 Umsatz 1.365,9 1.349,8 1,2 3.936,2 3.914,4 0,6 Organisches Umsatzwachstum1 4,5 1,4 314 bp 2,3 1,9 43 bp Umsatzanteil Servicegeschäft in % 40,1 39,2 95 bp 40,6 38,7 190 bp EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 231,7 217,1 6,7 646,7 598,2 8,1 in % vom Umsatz 17,0 16,1 88 bp 16,4 15,3 115 bp EBITDA 226,9 209,2 8,4 625,7 567,4 10,3 EBITA vor Restrukturierungsaufwand 193,4 181,1 6,8 536,0 491,3 9,1 EBITA 188,6 173,2 8,9 515,0 458,1 12,4 EBIT vor Restrukturierungsaufwand 179,7 168,3 6,8 492,3 452,3 8,9 EBIT 174,2 157,6 10,5 468,6 415,6 12,8 Konzernergebnis 120,8 112,0 7,8 322,2 301,3 6,9 ROCE in % 35,4 32,3 307 bp 35,4 32,3 307 bp Finanzlage Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 119,6 180,3 -33,6 184,3 255,4 -27,8 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -67,5 -54,2 -24,4 -142,9 -103,6 -38,0 Free Cashflow 52,2 126,0 -58,6 41,4 151,8 -72,7 Vermögenslage Net Working Capital (Stichtag) 466,1 493,5 -5,6 466,1 493,5 -5,6 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 8,6 9,3 -71 bp 8,6 9,3 -71 bp Capital Employed (Stichtag) 2.033,7 1.909,3 6,5 2.033,7 1.909,3 6,5 Eigenkapital 2.347,1 2.336,2 0,5 2.347,1 2.336,2 0,5 Eigenkapitalquote in % 41,1 41,0 11 bp 41,1 41,0 11 bp Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)2 -36,3 65,9 – -36,3 65,9 – Aktie Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,74 0,67 10,3 1,97 1,79 10,2 Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) 0,76 0,72 5,9 2,08 1,97 5,6 Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)3 10,2 7,6 35,1 10,2 7,6 35,1 Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.426 18.484 -0,3 18.426 18.484 -0,3 Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.318 19.303 0,1 19.318 19.303 0,1 1) Bereinigt um Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte.

2) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 217,4 Mio. EUR zum 30. September 2025 (30. September 2024: 187,6 Mio. EUR).

3) XETRA-Schlusskurs per 30. September 2025: 62,85 EUR, XETRA-Schlusskurs per 30. September 2024: 43,96 EUR; Im Vorjahr beinhaltete die Marktkapitalisierung noch die im eigenen Bestand gehaltenen Aktien.

ÜBER GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.

Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im DAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter



Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1500

