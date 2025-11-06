EQS-News: Huawei: Gemeinsam für ein grüneres, intelligenteres Europa

EQS-News: Huawei Technologies / Schlagwort(e): Miscellaneous

Huawei: Gemeinsam für ein grüneres, intelligenteres Europa



06.11.2025

MADRID, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Technische Experten, Branchenführer und Partner von Huawei aus aller Welt trafen sich auf der 10. Huawei Connect Europe in Madrid, um unter dem Motto „All Intelligence, Greener Europe" zu erörtern, wie KI und andere Technologien den digitalen und ökologischen Wandel in Europa beschleunigen.

„Die intelligente Welt rückt schneller näher, als wir es uns jemals vorgestellt haben", sagte David Wang, Executive Director des Vorstands von Huawei. „KI, 5G und grüne Energie werden das Bildungswesen, das Gesundheitswesen, den Finanzsektor, die Fertigungsindustrie und alle anderen Branchen verändern. Solche Technologien werden unzählige Wachstumschancen schaffen, indem sie die Geschäftslogik, die Servicemodelle und ganze Wertschöpfungsketten transformieren. In nur fünf Jahren wird allein KI 22,3 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen."

Wang sagte, dass das nächste Jahrzehnt für den doppelten Wandel Europas entscheidend sein werde und dass Huawei während dieser Zeit seinem Engagement „in Europa, für Europa" treu bleiben werde. Unterstützt durch ein Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren, Innovationslabors, Produktionsstätten und Lieferkettenzentren treibt Huawei Innovationen und Lokalisierung voran, um seinen europäischen Kunden bei der Digitalisierung und Ökologisierung zu helfen. Zusammen mit seinen Partnern in Europa ist Huawei entschlossen, diese gemeinsame Vision in eine Chance und diese Chance in nachhaltiges Wachstum zu verwandeln – für ein intelligentes und grüneres Europa.

- Gemeinsam für ein intelligenteres und nachhaltigeres Europa

„Wir sind entschlossen, die digitale und intelligente Transformation des Kontinents durch Investitionen in technologische Innovationen, Partner-Ökosysteme und Talententwicklung zu unterstützen", sagte Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei. „Gemeinsam können wir ein intelligenteres und nachhaltigeres Europa aufbauen."

Im Hinblick auf technologische Innovationen erklärte Chen, dass Huawei in Europa Flaggschiffprodukte und -lösungen auf den Markt gebracht habe, um Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen digitalen Infrastruktur zu unterstützen. Außerdem habe das Unternehmen die HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions eingeführt, die sich auf vier Szenarien konzentrieren: intelligentes Büro, intelligentes Geschäft, intelligente Bildung und intelligente Gesundheitsversorgung. Diese Lösungen erleichtern KMUs die Einführung neuer Technologien und treiben die letzte Meile der intelligenten Welt voran.

Im Hinblick auf Partner-Ökosysteme hat Huawei SHAPE 2.0 angekündigt, um die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in Europa zu verbessern. SHAPE 2.0 ist eine aktualisierte Version des SHAPE-Partnerschaftsrahmens, der im vergangenen Jahr vom Unternehmen veröffentlicht wurde. Huawei hat außerdem den Partner-Allianz-Entwicklungsplan veröffentlicht, damit seine Vertriebspartner ihren Kunden besser szenariobasierte Lösungen und Dienstleistungen anbieten können.

Im Bereich der Talentförderung hat Huawei sowohl mit Universitäten als auch mit Partnern zusammengearbeitet, um Talente zu fördern und durch Huawei ICT Academies, gemeinsame Labore und Zertifizierungsprogramme einen Mehrwert für lokale Gemeinschaften zu schaffen.

Diese Veranstaltung brachte Gäste aus verschiedenen Organisationen zusammen, die ihre Perspektiven zu Strategien für den digitalen und grünen Wandel in Europa austauschten. Zu diesen Gästen gehörten Matías González Martín, Generalsekretär für Telekommunikation und Regulierung audiovisueller Kommunikationsdienste im Ministerium für digitale Transformation und öffentlichen Dienst der spanischen Regierung; Ultan Mulligan, CSO von ETSI; Armin de Greiff, CIO des Universitätsklinikums Essen; Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer von Azerion; Pablo Pirles, Geschäftsführer von Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, CTO & Co. Gründer der Wattkraft Solar GmbH; und Jing Fang, Chefexpertin des UNESCO-Regionalbüros für Wissenschaft und Kultur in Europa.

