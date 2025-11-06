EQS-News: HUAWEI WATCH GT 6 Serie bringt exklusive Zifferblätter zur Biennale in Venedig auf den Markt und verbindet so Kunst und Smart Living

EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

VENEDIG, Italien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 19. Architekturbiennale in Venedig, die vom 10. Mai bis zum 23. November 2025 stattfindet, präsentiert die Verschmelzung von Kunst und Technologie durch die Zusammenarbeit zwischen Huawei und dem China-Pavillon. Als Chief Intelligence and Technology Partner des China-Pavillons hat Huawei seine innovativen Produkte – darunter das HUAWEI Mate X6, das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll PaperMatte Edition und das HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll PaperMatte Edition – in das Design des Pavillons integriert und hebt damit Chinas architektonisches Erbe mit intelligenten Technologien hervor.

Um diese technologische Partnerschaft weiter zu feiern, präsentiert die im September 2025 eingeführte HUAWEI WATCH GT 6 Serie drei exklusive Zifferblätter, die von den auf der Biennale ausgestellten Installationen inspiriert sind. Diese Zifferblätter bringen die Essenz der architektonischen und künstlerischen Ästhetik in den Alltag und bieten den Nutzern eine einzigartige Möglichkeit, die Verschmelzung von Kunst und Technologie zu erleben.

Das Zifferblatt „Dunhuang Con-stella-tion" ist von der Installation „Dunhuang Con-stella-tion" des Atelier Alter Architects inspiriert. Dieses Werk spiegelt die historische Bedeutung von Dunhuang als Kreuzungspunkt der Zivilisationen entlang der Seidenstraße wider, wo verschiedene Kulturen aufeinander trafen und neue Kunstformen entstanden. Besonders deutlich wird dies in den vier Kuppeln der Mogao-Höhle 285, in denen architektonische Elemente aus Griechenland, Persien, Indien und China zusammenfließen und symbolisieren, wie verschiedene Zivilisationen sich den Kosmos vorstellen. In der Installation „Dunhuang Con-stella-tion" stellt sich der Architekt Dunhuang als futuristische schwebende Stadt vor, die die harmonische Verschmelzung verschiedener Kulturen und die ätherische Schönheit von Nebeln verkörpert – eine moderne Ode an das Konzept der „Zivilisationsresonanz".

Das Zifferblatt „Vault of Heaven" ist inspiriert von der Installation „Vault of Heaven" von Wang Zigeng, außerordentlicher Professor am Fachbereich Architektur der Zentralakademie der Schönen Künste und Gründer und Chefarchitekt von PILLS. Das Kunstwerk interpretiert das traditionelle architektonische Element der „Caisson-Decke" neu und verwendet dafür recycelte grüne Schutznetze von chinesischen Baustellen. Das dynamische Design integriert Bambusflechterei, ein immaterielles Kulturerbe, und erzeugt einen faszinierenden visuellen Effekt, der an ein Phenakistiskop erinnert. Dies ist nicht nur eine Hommage an die alte „Caisson-Decke" als Symbol für den „himmlischen Palast" in der Tempelarchitektur, sondern webt auch eine fortlaufende Erzählung miteinander verbundener Momente. Diese flüchtigen, aber tiefgründigen Augenblicke drehen sich um Chinas einzigartige Naturphilosophie und zeigen anschaulich die poetische Vorstellung vom Himmel und das unermüdliche Streben der Chinesen nach einem besseren Leben.

Das Zifferblatt „City in China - Nature of All Things" ist von der Installation „City in China - Nature of All Things" des WAY-Studios inspiriert, die eine Stadt der Zukunft vorstellt, in der sich die natürliche Umgebung nahtlos in die städtische Architektur einfügt. Dieses innovative Design definiert die Verbindung zwischen Wolkenkratzern durch ein fortschrittliches Transportsystem neu und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Das Kunstwerk betont auch das Konzept des organischen Wachstums von Gebäuden, ähnlich wie bei lebenden Organismen.

Huawei nutzt diese Zifferblätter als Medium, um das Thema „CO-EXIST" des China-Pavillons nahtlos in seine hochmodernen Technologieprodukte zu integrieren und so die Lücke zwischen Kunst, Architektur und tragbarer Technologie zu schließen. Dieser innovative Ansatz erweitert die Grenzen des kulturellen Ausdrucks. Nutzer der HUAWEI WATCH GT 6 Serie können nun diese einzigartigen Zifferblätter erleben, die östliche Ästhetik mit intelligentem Leben auf elegante und funktionale Weise verbinden.

Huawei hat sich stets für eine offene, vielfältige und internationale Perspektive eingesetzt, sich von globalen künstlerischen Bewegungen inspirieren lassen und kontinuierlich die unendlichen Möglichkeiten des Designs erforscht. Huawei widmet sich weiterhin der Pionierarbeit im Bereich der technologischen Ästhetik, mit dem Ziel, den Verbrauchern weltweit erstklassige und stilvolle Technologieerlebnisse zu bieten und ihnen einen individuelleren Lebensstil zu ermöglichen.

