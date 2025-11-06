EQS-News: Segway Powersports erweitert den Spaß und die Grenzen des Off-Roadings auf der EICMA 2025

EQS-News: Segway Powersports / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Segway Powersports erweitert den Spaß und die Grenzen des Off-Roadings auf der EICMA 2025



06.11.2025 / 23:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MAILAND, 6.November 2025 /PRNewswire/ -- Segway, , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Consumer-Robotik, stellt auf der EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), die vom 4. bis 9. November auf der Messe Mailand stattfindet, seine neueste Produktpalette und Systeminnovationen vor, die das Offroad-Erlebnis mit der Intelligenz der nächsten Generation erweitern.

Unter dem Motto SHOCKWAVE INCOMING, präsentiert Segway das neue iFun System, eine intelligente Plattform, die jede Fahrt im Gelände zu einem gemeinsamen, unvergesslichen, und spielerischen Abenteuer macht, das über die Bezwingung des Geländes hinausgeht.

Angetrieben von iFun wird Off-Road-Fahren mit Segway zu einem intelligenten, vernetzten und sozialen Abenteuer mit Funktionen wie:

Halten Sie jedes Highlight fest: Die intelligente Videoerkennung mit mehreren Blickwinkeln nimmt automatisch die besten Momente auf und stellt sie zu gemeinsam nutzbaren Clips zusammen.

Teamsprechanlage: Bleiben Sie mit dem Echtzeit-Voice-Chat in Verbindung, um die Koordination bei Gruppenfahrten zu erleichtern.

Intelligente Navigation und Datensynchronisation: Routen, Trails und Fahrstatistiken jederzeit und überall verfolgen.

Cloud-Konnektivität: synchronisieren und teilen Sie die Fahrerlebnisse nahtlos mit einer interaktiven Gemeinschaft.

Die vollständig aufgerüstete und intelligente Segway-Familie ist auf dem Weg zur Eroberung

Auf der EICMA 2025 stellt Segway außerdem eine völlig neue Produktpalette für 2026 vor, die das Portfolio der Geländewagen mit verbesserten Designs und Technologien erweitert.

Der Super Villain SX20T 4 steht ganz im Zeichen der Entfesselung der Kraft und der Vervielfachung des Fahrspaßes. Das Highlight ist das neu abgestimmte Antriebssystem, das 6 % mehr Leistung liefert - das sind über 250 PS an roher Kraft. Der geräumige Viersitzer bringt den Nervenkitzel zu Familie und Freunden, während die rennsporttaugliche Federung in Verbindung mit den 35-Zoll-Geländereifen für Stabilität und Komfort in jedem Gelände sorgt.

Der UT10 Pro HVAC ist ein echtes Allround-UTV, das Leistung mit Alltagstauglichkeit verbindet und über einen verbesserten Antriebsstrang mit elektronischer Schaltung verfügt, der für ein sanfteres und schnelleres Fahrverhalten sorgt. Die vollständig geschlossene Kabine mit HVAC-Klimaautomatik sorgt für Komfort bei jedem Wetter, während das intelligente Cockpit und die elektrische Ladebox ihn sowohl für die tägliche Arbeit als auch für die Freizeitgestaltung im Freien perfekt machen.

Der AT10 W Mud ist für furchtlose Eroberer, mit 1 Meter Wassertiefe und 97 PS Leistung gebaut, um das schlammige Terrain zu dominieren. Die 58-Zoll-Breitreifen-Konstruktion verbessert die Stabilität und das präzise Handling sowie die Reichweite und die hervorragende Traktion.

Von hochmodernen intelligenten Systemen bis hin zu einem ständig wachsenden Produktportfolio entwickelt sich Segway Powersports ständig weiter, um den Anforderungen von Fahrern in den unterschiedlichsten Bereichen und Lebensstilen gerecht zu werden. Die Produktpalette reicht nun von Hochleistungsfahrzeugen für extreme Offroad-Abenteuer bis hin zu vielseitigen Modellen für Freizeit und Alltag, die fortschrittliche Technik mit intelligenten Konnektivitätsfunktionen verbinden.

Geleitet von seinem Markengeist, "Fear No Place," , wird Segway auch weiterhin die Grenzen der Technologie verschieben und Innovationen vorantreiben, die neue Möglichkeiten für intelligente All-Terrain-Mobilität eröffnen. Ob es darum geht, herausforderndes Gelände zu bewältigen, neue Ziele zu erkunden oder unvergessliche Momente in lebendigen Fahrgemeinschaften zu teilen - Segway setzt sich dafür ein, jede Fahrt nicht nur intelligenter und vernetzter zu gestalten, sondern auch für Fahrer auf der ganzen Welt interessanter und unterhaltsamer.

Besuchen Sie Segway am Stand A74, Halle 18, und erleben Sie den Nervenkitzel auf der EICMA 2025.

Informationen zu Segway

Mit dem revolutionären Personal Transporter revolutionierte Segway 1999 die Mikro-Mobilität und weckte weltweit die Neugier auf die Zukunft des Individualverkehrs. Mit der Mission "Simply Moving" widmet sich Segway der Vereinfachung der Fortbewegung von Menschen und Gütern, der Steigerung der Effizienz und der Verbesserung der allgemeinen Erfahrung im Alltag. Seit Jahrzehnten setzt Segway immer wieder neue Maßstäbe im Bereich des Kurzstreckentransports und der Consumer-Robotik und erweitert ständig die Grenzen der Innovation. Heute, als weltweiter Marktführer im Bereich der Mikromobilität, hat sich das Angebot von Segway weit über seine Ursprünge hinaus entwickelt. Von E-Scootern und GoKarts bis hin zu E-Bikes, Powersport-Fahrzeugen und persönlichen Robotern - Segway leistet mit bahnbrechenden Technologien Pionierarbeit für die Zukunft der Mobilität und liefert innovative Produkte, die die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu definieren .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815694/IFUN_System.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815695/Super_Villain_SX20T_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815696/UT10_Pro_HVAC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/segway-powersports-erweitert-den-spaW-und-die-grenzen-des-off-roadings-auf-der-eicma-2025-302607899.html

06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2225560 06.11.2025 CET/CEST