EQS-News: SGL Carbon: Transformation schreitet zügig voran

EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

SGL Carbon: Transformation schreitet zügig voran



06.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SGL Carbon: Transformation schreitet zügig voran

Stabile EBITDA-Marge von 16,6 % im Neunmonatsvergleich trotz Umsatzrückgang

Weiterhin schwache Nachfrage von Halbleiterkunden im Geschäftsbereich Graphite Solutions

Erfolgreiche Restrukturierung des Carbon Fibers Geschäftsbereichs

Prognose für 2025 bestätigt

Wiesbaden, 6. November 2025. Nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2025 erzielt die SGL Carbon einen Umsatz von 652,9 Mio. € und lag mit 16,5 % unter Vorjahr (9M 2024: 781,9 Mio. €). Dies ist einerseits auf eine weiterhin schwache Nachfrage nach Spezialgraphitprodukten für die Halbleiterindustrie und andererseits auf den Ausstieg aus nicht profitablen Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers zurückzuführen.

Basierend auf dem niedrigeren Umsatz verringerte sich das bereinigte EBITDA der SGL Carbon im Vergleich zum Dreivierteljahr des Vorjahres um 14,9 % auf 108,6 Mio. € (9M 2024: 127,6 Mio. €). Aufgrund umfangreicher Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsmaßnahmen lag die bereinigte EBITDA-Marge mit 16,6 % leicht über Vorjahr (9M 2024: 16,3 %).

Ausgehend vom bereinigten EBITDA von 108,6 Mio. € und unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 39,2 Mio. € (9M 2024: 41,0 Mio. €) sowie von Einmaleffekten- und Sondereinflüssen von minus 84,7 Mio. € (9M 2024: minus 18,3 Mio. €) ergibt sich nach neun Monaten in 2025 ein EBIT von minus 15,3 Mio. € (9M 2024: 68,3 Mio. €). Die Einmaleffekte und Sondereinflüsse resultieren mit minus 76,0 Mio. € im Wesentlichen aus der Umsetzung der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Graphite Solutions um 21,0 % auf 325,7 Mio. € (9M 2024: 412,5 Mio. €) ist insbesondere auf die rückläufige Nachfrage aus dem Marktsegment Halbleiter & LED zurückzuführen. Der Umsatz mit Kunden in diesem Segment verminderte sich im Neunmonatsvergleich um 76,9 Mio. € bzw. minus 39,3 % auf 118,8 Mio. € (9M 2024: 195,7 Mio. €).

„Die Nachfrage nach Spezialgraphitprodukten unserer Siliziumkarbidkunden bleibt auch im 2. Halbjahr 2025 auf einem niedrigen Niveau. Wir beobachten jedoch eine fortschreitende Reduktion der Lagerbestände bei unseren Kunden,“ erläutert Andreas Klein, Vorstands-vorsitzender der SGL Carbon.

Der deutliche Rückgang margenstarker Umsätze konnte durch Gegenmaßnahmen zur Kostenreduktion nicht kompensiert werden, so dass sich das bereinigte EBITDA der Graphite Solutions im Periodenvergleich um 44,2 % auf 58,2 Mio. € (9M 2024: 104,3 Mio. €) reduzierte. Entsprechend verminderte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 25,3 % auf 17,9 %.

Mit einem nur leicht (-3,6 %) unterhalb der Vergleichsperiode liegenden Umsatz von 102,4 Mio. € (9M 2024: 106,2 Mio. €) bestätigt der Geschäftsbereich Process Technology die Stabilität seiner Geschäftsaktivitäten. Die Fertigstellung einiger Großprojekte sowie das effiziente Projekt- und strikte Kostenmanagement spiegelt sich auch im Anstieg des bereinigten EBITDA der Process Technology wider, welches sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 % auf 28,0 Mio. € (9M 2024: 25,6 Mio. €) erhöhte. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich somit nach neun Monaten in 2025 auf 27,3 % (9M 2024: 24,1 %).

Nach Jahren operativer Verluste erwirtschaftet der Geschäftsbereich Carbon Fibers nach rund sieben Monaten intensiver Restrukturierung wieder ein positives bereinigtes EBITDA. Die Einstellung verlustbringender Geschäftsaktivitäten resultiert zwar in einem Umsatzrückgang der Carbon Fibers von 20,0 % auf 125,7 Mio. € (9M 2024: 157,1 Mio. €), aber auch in einem Anstieg des bereinigten EBITDA von minus 7,9 Mio. € in der Vorjahresperiode auf 9,5 Mio. € nach neun Monaten in 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das bereinigte EBITDA des Geschäftsbereichs Carbon Fibers einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 5,6 Mio. € maßgeblich aus dem At-Equity bilanzierten Joint Venture BSCCB enthält (9M 2024: 11,6 Mio. €). Ohne diesen Ergebnisbeitrag der At-Equity bilanzierten BSCCB liegt das bereinigte EBITDA der Carbon Fibers bei 4,0 Mio. € (9M 2024: minus 19,6 Mio. €). Insgesamt konnten im Rahmen der Carbon Fibers-Restrukturierung Kosteneinsparungen in Höhe von rund 25 Mio. € realisiert werden.

Der Umsatzrückgang des Geschäftsbereichs Composite Solutions um 11,5 % auf 84,8 Mio. € (9M 2024: 95,8 Mio. €) basiert insbesondere auf der hohen Abhängigkeit von der Automobilindustrie, die derzeit durch hohe Unsicherheiten, niedrigere Bedarfe sowie die Verschiebung von neuen Fahrzeugmodellen geprägt ist. Entsprechend geringer waren die Auftragseingänge seitens unserer Kunden in den letzten Monaten. Die Nachfrageschwäche und die damit verbundene geringere Auslastung hatten eine Verminderung des bereinigten EBITDA der Composite Solutions im Periodenvergleich um 22,4 % auf 8,3 Mio. € (9M 2024: 10,7 Mio. €) zur Folge. Die bereinigte EBITDA-Marge schwächte sich entsprechend auf 9,8 % ab (9M 2024: 11,2 %).

Verschuldung, Eigenkapital und Investitionen

Die Nettofinanzschulden zum 30. September 2025 erhöhten sich leicht um 7,7 % auf 116,5 Mio. € (31.12.2024: 108,2 Mio. €). Der Verschuldungsfaktor blieb mit 0,8 nahezu unverändert (31.12.2024: 0,7).

Nach dem investitionsintensiven Vorjahr lag das Investitionsvolumen in den ersten neun Monaten 2025 bei 38,2 Mio. € (9M 2024: 66,5 Mio. €) und damit auf Höhe der Abschreibungen von 39,2 Mio. € (9M 2024: 41,0 Mio. €).

Trotz des schwächeren Ergebnisbeitrags sowie Einmalzahlungen für Restrukturierungsmaßnahmen blieb der Free Cashflow mit 12,5 Mio. € (9M 2024: 15,5 Mio. €) aufgrund eines strikten Kostenmanagements sowie geringerer Investitionen nach neun Monaten in 2025 positiv und nahezu auf Vorjahresniveau.

Ausblick

Insgesamt gehen wir auch für die kommenden Monate von anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unsere Geschäfte aus. Höhere Zölle, Handelshemmnisse und geopolitische Unsicherheiten dämpfen auch weiterhin die Nachfrage nach unseren Produkten. Trotz dieser Belastungen können Nachfragerückgänge für bestimmte Produkte durch unsere kundenorientierten Lösungen und den hohen Diversifizierungsgrad unseres Geschäftsmodells, teilweise durch andere Produktbereiche ausgeglichen werden. Des Weiteren wurde durch eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen gegengesteuert. Wir gehen daher davon aus, unsere am 14. Juli 2025 angepasste Prognose für die SGL Carbon Gruppe zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir einen Konzernumsatz von 10 % – 15 % unter dem Vorjahresniveau (2024: 1.026,4 Mio. €) sowie ein bereinigtes EBITDA auf Gruppenebene zwischen 130 Mio. € und 150 Mio. €.

„Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 waren geprägt von der Sicherung unserer Profitabilität. Die Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers ist weitgehend abgeschlossen. Parallel dazu haben wir die gesamte SGL Carbon auf Kosten- und Prozesseffizienz ausgerichtet. Die kommenden Monate werden davon geprägt sein die vorhandenen Ressourcen sowie die Stärken der Gesellschaft strategisch auf zukünftige Wachstumsschritte auszurichten“, kommentiert Andreas Klein, CEO der SGL Carbon.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025 können der

Quartalsmitteilung

auf unserer Internetseite entnommen werden.

Kennzahlen 9-Monate 2025

in Mio. € 9M 2025 9M 2024 Veränderung Veränderung in % Konzernumsatz 652,9 781,9 -129,0 -16,5 % Graphite Solutions 325,7 412,5 -86,8 -21,0 % Process Technology 102,4 106,2 -3,8 -3,6 % Carbon Fibers 125,7 157,1 -31,4 -20,0 % Composite Solutions 84,8 95,8 -11,0 -11,5 % Corporate 14,3 10,3 4,0 38,8 % EBITDA bereinigt* 108,6 127,6 -19,0 -14,9 % Graphite Solutions 58,2 104,3 -46,1 -44,2 % Process Technology 28,0 25,6 2,4 9,4 % Carbon Fibers 9,5 -7,9 17,4 -- Composite Solutions 8,3 10,7 -2,4 -22,4 % Corporate 4,6 -5,1 9,7 -- EBITDA bereinigt-Marge (in %) 16,6 % 16,3 % +0,3 %-Punkte Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) -51,3 32,8 -84,1 -- Free Cashflow 12,5 15,5 -3,0 -19,4 % 30.09.2025 31.12.2024 Veränderung Veränderung in % Eigenkapitalquote (in %) 39,7 % 41,5 % -1,8 %-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 116,5 108,2 8,3 7,7 % ROCE (EBITpre) (in %) 9,7 % 11,4 % -1,7 %-Punkte

*EBITDA bereinigt: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereinigt um Einmaleffekte und Sondereinflüsse

Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.

Im Jahr 2024 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,0 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.

Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter

www.sglcarbon.com/presse

zu finden. Eine Auswahl an Pressefotos zum Download finden Sie hier:

https://www.sglcarbon.com/newsroom/pressefotos/

Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und

Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.

SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Telefon +49 611 6029-100

presse@sglcarbon.com

www.sglcarbon.com

LinkedIn

Facebook

06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL CARBON SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 0 Fax: +49 (0)611 6029 - 101 E-Mail: investor-relations@sglcarbon.com Internet: www.sglcarbon.com ISIN: DE0007235301, DE000A30VKB5, DE000A351SD3 WKN: 723530 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2224514

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224514 06.11.2025 CET/CEST