EQS-News: WashTec AG startet Aktienrückkaufprogramm – Vorstand erläutert strategische Beweggründe

Augsburg, 6. November 2025 – Die WashTec AG, führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Fahrzeugwäsche, beginnt heute mit dem am 23. Oktober 2025 angekündigten Aktienrückkaufprogramm über die Börse. Der Vorstand erläutert die strategischen Beweggründe dieser Maßnahme.

Die hervorragenden Ergebnisse des dritten Quartals bestätigen, dass WashTec operativ auf einem sehr guten Weg ist, um die kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen. Das Geschäftsmodell von WashTec erwirtschaftet hohe Cashflows und unsere Aktie steht für hohe Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Mit dem heute gestarteten Aktienrückkaufprogramm setzen wir ein klares Zeichen für unsere Überzeugung in die langfristige Wertentwicklung der WashTec AG.

“, erklärt Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Wie im Sommer im Rahmen des Capital Markets Webcasts angekündigt, sehen wir Aktienrückkäufe als eine sinnvolle Ergänzung zu unserer bestehenden Dividendenpolitik und als Ausdruck unserer finanziellen Stärke.

“, ergänzt Andreas Pabst, Finanzvorstand der WashTec AG.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, das Aktienrückkaufprogramm zu starten. Dieses wird vom 6. November 2025 bis zum 4. Mai 2026 laufen und ein maximales Volumen i.H.v. € 5,0 Mio. oder 100.000 Aktien umfassen. Die zurückgekauften Aktien dürfen für alle von der Aktionärsversammlung genehmigten Zwecke verwendet werden.

Für die Umsetzung wurde das Bankhaus Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG beauftragt. Alle weiteren Rahmenbedingungen wurden in der Bekanntmachung vom 5. November 2025 veröffentlich und sind auf der Investor-Relations-Website der WashTec AG abrufbar.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

