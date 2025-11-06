EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.11.2025 / 13:58 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
|Name:
|Accentro Real Estate AG
|Straße, Hausnr.:
|Kantstr. 44/45
|PLZ:
|10625
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|391200VKLY50XNAFCM46
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|X
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
|Juristische Person: Adler Group S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Luxemburg, Luxemburg
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Adler Real Estate GmbH
|21.10.2025
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|10,10 %
|0,00 %
|10,10 %
|284.299
|letzte Mitteilung
|4,78 %
|0,00 %
|4,78 %
|/
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A0KFKB3
|0
|475
|0,00 %
|0,17 %
|DE000A40ZWH7
|0
|28.238
|0,00 %
|9,93 %
|Summe
|28.713
|10,10 %
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Adler Group S.A.
|%
|%
|%
|Adler Group Intermediate Holding S.á.r.I.
|%
|%
|%
|Adler Group Holding LuxCo 3 S.á.r.I.
|%
|%
|%
|Adler Real Estate GmbH
|10,10 %
|%
|10,10 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
|Gesamtstimmrechte gemäß Abschnitt 7.a. ergeben sich aus Stimmrechten aus neuen Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden und nicht börsennotiert sind (ISIN E000A40ZWH7) sowie aus Stimmrechten aus Aktien, die börsennotiert sind (DE000A0KFKB3).
Datum
|06.11.2025
