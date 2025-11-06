IRW-News: Solutiance AG: setzt Wachstumskurs im Umsatz in den ersten 9 Monaten weiter fort

IRW-PRESS: Solutiance AG: setzt Wachstumskurs im Umsatz in den ersten 9 Monaten weiter fort

Potsdam (IRW-Press/06.11.2025) -

*

Q3 mit -0,02 MEUR EBT, -125% im Vergleich zu Q3 2024 (0,08 MEUR)

*

Q3 Umsatz bei 1,3 MEUR, -15,4% im Vergleich zu Q3 2024 (1,5 MEUR)

*

Q3 Auftragseingang bei 2,3 MEUR, +76,9% im Vergleich zu Q3 2024 (1,3 MEUR)

*

9M EBT bei -0,26 MEUR, +10,3% im Vergleich zur Vorjahresperiode (-0,29 MEUR)

*

9M Umsatz bei 4,2 MEUR, +5% im Vergleich zur Vorjahresperiode (4,0 MEUR)

*

9M Auftragseingang bei 5,4 MEUR, -11,5% gegenüber Vorjahreszeitraum (6,1 MEUR)

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein EBT von -0,26 MEUR erreicht. Dies entspricht einer Verbesserung von 10,3% im Vergleich zum Vorjahr (-0,29 MEUR). Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 5% auf 4,2 MEUR im Vergleich zum Vorjahr (4,0 MEUR). Da die Ausführung von Aufträgen auf das vierte Quartal verschoben wurde und sich die Struktur der Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal verändert hat, reduzierte sich das EBT des dritten Quartals auf -0,016 MEUR. Trotz der zunehmend schwierigen konjunkturellen Lage hat das Unternehmen in den ersten 9 Monaten des Jahres Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 5,37 MEUR akquirieren können.

"Obwohl die Branche aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage gerade bei der Vergabe größerer Reparaturaufträge spürbar zurückhaltend agiert, konnten wir in den ersten 9 Monaten des Jahres gute Ergebnisse erzielen. Besonders die Nachfrage im Bereich Betreiberpflichten-Controlling freut uns sehr und trägt zu einem guten Ergebnis bei.", so Uwe Brodtmann.

Die Umsätze des dritten Quartals entfielen zu 67% (0,9 MEUR) auf Leistungen im Bereich "Dachmanagement 4.0" und lagen damit um 25% unter dem Vorjahreswert (1,2 MEUR). Das Umsatzvolumen im Bereich "Betreiberpflichten-Controlling" lag mit 0,41 MEUR um 17% höher im Vergleich zum Vorjahresquartal (0,35 MEUR).

Im dritten Quartal hat das Unternehmen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) weitere, deutliche Effizienzsteigerungen in mehreren Geschäftsprozessen erreicht. Arbeitsschritte im Bereich der Dokumentenanalyse im Kontext des Betreiberpflichten-Controllings, sowie Vertriebsprozesse konnten verschlankt und automatisiert werden.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Durch unsere vollständig digitale Wertschöpfungskette haben wir die perfekte Grundlage für den Einsatz von KI. Wir können durch die Integration bestehender Modelle jetzt mit sehr überschaubarem Aufwand deutliche Effizienzsteigerungen erreichen. Die gleiche Anzahl Mitarbeiter kann so eine noch größere Menge an Arbeitsschritten in gleicher Zeit ausführen. Dabei liefert die künstliche Intelligenz Vorschläge, die dann von Mitarbeitern kontrolliert werden. So wird die Abwicklung deutlich effizienter. Um die Einbindung von KI zu beschleunigen, haben wir bereits zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und werden im nächsten Jahr ein neues Förderprojekt auf den Weg bringen. An welchen Stellen in unserer Wertschöpfungskette KI genau zum Einsatz kommt, werden wir in unsere Unternehmenskommunikation aufnehmen."

Uwe Brodtmann, Vorstand und CSO der Solutiance, scheidet zum Ende des Jahres aus dem Vorstand aus. "Im Alter von dann 63 Jahren läuft zum Ende des Geschäftsjahres mein Vorstandsmandat aus. Ich bleibe dem Unternehmen weiterhin in neuer Funktion erhalten und werde mich vor allen Dingen im Kontext der wachsenden Kundenbasis im Bereich der öffentlichen Hand und natürlich im Account Management engagieren. Außerdem begleite ich die Übergabe an einen neuen CSO."

Am Tag der Veröffentlichung dieser Meldung werden die KPIs unter

https://solutiance.com/investoren-kpis aktualisiert.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A32VN59

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.