Chemieunternehmen

Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für das Gesamtjahr. US-Zölle, Konjunkturschwäche in Deutschland und die Folgen der Immobilienkrise in China lasten schon länger auf der Branche. Lanxess-Chef Matthias Zachert rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2025 nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am unteren Ende der bisher avisierten Spanne von 520 bis 580 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt bereits damit gerechnet. Zachert will mit weiteren Einsparungen von rund 100 Millionen Euro gegensteuern. Details dazu sollen noch folgen.

Im dritten Quartal sank der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast 28 Prozent auf 125 Millionen Euro; der Umsatz fiel um gut 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 77 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von einer Million vor einem Jahr./mis/jha/

Lanxess

