Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätBatterien
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla -Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Die Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt./so/DP/he

