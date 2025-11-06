W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

06.11.2025 / 14:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.11.2025
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3: Solide Umsatzentwicklung und Margenexpansion trotz negativer
Sondereffekte

Masterflex hat gestern den Bericht für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Im
Einklang mit unseren Erwartungen konnte der Spezialschlauchhersteller die
Umsätze steigern, während das EBIT oberhalb unserer Prognosen lag. Die
Guidance wurde bestätigt und dürfte ergebnisseitig in der oberen Hälfte der
prognostizierten Spanne liegen.

[Tabelle]

Gesteigerte Wachstumsdynamik ggü. Vorquartal: Der Umsatz lag mit 26,5 Mio.
EUR im dritten Quartal im Rahmen unserer Erwartungen (MONe: 26,4 Mio. EUR)
und zeigte damit eine Verbesserung der Wachstumsrate ggü. dem Vorquartal
(Q2/25: +1,6% yoy). Dabei konnten laut CFO Becks wie bereits in der jüngsten
Vergangenheit vor allem die Endmärkte Infrastruktur, Medizintechnik und
Luftfahrt eine starke Entwicklung erzielen. Die Top Line-Guidance wurde
folgerichtig bestätigt, wobei laut Vorstand die Mitte der Spanne realistisch
erscheint. Wir erwarten im Schlussquartal eine Umsatzsteigerung i.H.v. 8%
yoy, was auf Quartalsebene die höchste Wachstumsrate seit Q1/23 bedeuten und
den positiven Trend manifestieren würde, wenngleich die Prognose leicht
unterhalb unserer bisherigen Erwartung von 103,5 Mio. EUR Umsatz für das GJ
2025 liegt.

Operatives Ergebnis dürfte oberes Ende der Guidance erreichen: Die
EBIT-Marge wurde in Q3 auf 15,7% (+1,2 PP yoy, MONe: 15,1%) bzw. 15,0% im
Neunmonatszeitraum gesteigert und konnte damit vom ohnehin hohen Niveau
weiter ausgebaut werden. Grund hierfür ist die anhaltende Verbesserung der
Materialeinsatzquote um 0,4PP yoy auf 28,1% im abgelaufenen Quartal, die aus
verbesserten Einkaufskonditionen und einer erhöhten Produktionseffizienz
resultiert. Im Gegensatz dazu stiegen die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen überproportional um knapp 15% yoy, was jedoch wie im Vorquartal
u.a. durch Währungsverluste i.H.v. rund 0,4 Mio. EUR negativ beeinflusst
wurde und ein noch besseres operatives Ergebnis verhinderte. Auf Jahressicht
erwarten wir nach dem starken dritten Quartal mit einem EBIT von 14,5 Mio.
EUR ein Erreichen der Bottom Line-Guidance in der oberen Hälfte.

Ausblick auf 2026: Für das kommende Geschäftsjahr blicken wir zuversichtlich
auf die Entwicklung der Masterflex. Dies betrifft insbesondere das zweite
Halbjahr, in dem erste Umsätze aus dem neuen Luftfahrt-Produktionswerk in
Marokko sowie gegen Ende des Jahres der Auslieferungsbeginn des im Juni
gewonnen Großauftrags (siehe Comment vom 01. Juli 2025) positiv wirken
sollten. Gleichzeitig dürften die Anlaufkosten für beide Projekte einen
leicht negativen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung haben, sodass wir
unsere Prognosen für das operative Ergebnis leicht nach unten korrigieren.
Dies entspricht jedoch weiterhin einer Ausweitung der EBIT-Marge auf 15,0%
(+0,9 PP yoy), bevor Masterflex in 2027 eine signifikante Ergebnissteigerung
erzielen dürfte.

Fazit: Masterflex erzielte auch in Q3 trotz anspruchsvoller
Rahmenbedingungen starke Ergebnisse und ist u.E. bestens für die kommenden
Jahre gerüstet. Bei einer attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2026e: 8,6x)
bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c7b3355cb460830312cd8e73d10e3a26

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=11f6026e-bb11-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2225292 06.11.2025 CET/CEST

