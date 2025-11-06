OTS: Börsenmedien AG / Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen ...

Börsenmedien AG feiert Doppelerfolg beim Deutschen Zertifikatepreis 2025 Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG wurde beim Deutschen Zertifikatepreis 2025 in Frankfurt gleich doppelt ausgezeichnet. Sowohl in der Kategorie "Zertifikat des Jahres" als auch in der Kategorie "Bestes Anlegermagazin" konnte das Unternehmen mit Sitz in Kulmbach überzeugen. In der Kategorie "Zertifikat des Jahres" konnte der DER AKTIONÄR European Defence Index überzeugen, der von Morgan Stanley als Emittent aufgelegt wurde. Das Produkt bündelt führende Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Technologie und traf damit den Nerv einer Zeit, in der sicherheitspolitische Stabilität eine zunehmend wichtige Rolle spielt. "Der erste Platz für den DER AKTIONÄR European Defence Index freut uns ganz besonders", sagt David Pieschel, Managing Director der Börsenmedien AG. "Das Produkt greift ein Thema auf, das in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage von hoher Relevanz ist. Unser Ziel war es, Anlegern eine transparente und nachvollziehbare Möglichkeit zu bieten, in diesen Bereich zu investieren - die Auszeichnung zeigt, dass uns das gelungen ist." Auch redaktionell gab es Grund zum Jubeln: DER AKTIONÄR wurde erneut als "Bestes Anlegermagazin" ausgezeichnet - und konnte damit den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. "Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit unseres gesamten Teams", sagt Martin Weiß, Stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. "Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern Woche für Woche verlässliche Orientierung und Inspiration für ihre Investmententscheidungen bieten - dass dies von einer unabhängigen Jury gewürdigt wird, freut uns sehr." Darüber hinaus konnte auch das hauseigene Magazin BÖRSE ONLINE punkten und belegte - wie bereits im Vorjahr - den zweiten Platz in der Kategorie "Bestes Anlegermagazin". Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Börsenmedien AG einmal mehr ihre führende Rolle im deutschsprachigen Anlegermarkt - sowohl im Bereich innovativer Investmentlösungen als auch mit journalistischer Qualität und Marktkompetenz. Der Deutsche Zertifikatepreis, eine der renommiertesten Auszeichnungen für Emittenten von strukturierten Wertpapieren, wird einmal jährlich verliehen. Über 30 Fachjurorinnen und -juroren sowie mehr als 20.000 Privatanlegerinnen und Privatanleger bewerteten Anlage- und Hebelprodukte, Produkt- und Servicequalität, Informationsangebote, Innovationskraft und Onlinebroker. Über die Börsenmedien AG: Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro am Sonntag und EURuro - bietet das Medienhaus das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen. Pressekontakt: Kent Gaertner Quadriga Communication GmbH Potsdamer Platz 5 13129 Berlin E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de Telefon: 030-30308089-13 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/6152611 OTS: Börsenmedien AG