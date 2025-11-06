W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum demokratischen Wahlsieg in New York

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zum demokratischen Wahlsieg in New York:

"Zohran Mamdani sagte, was er konkret verbessern will, setzte auf Visionen und verbreitete Zuversicht. Eine Botschaft, die vielen Demokraten gut anstünde, auch hierzulande. Nächstes Jahr feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die jüngsten Wahlen machen Hoffnung, dass Amerika dieses Jubiläum als Demokratie erleben darf, nicht als Autokratie."/yyzz/DP/he

