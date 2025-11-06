Pressestimme: 't-online' zur Bürgermeisterwahl in NYC

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zur Bürgermeisterwahl in NYC

Kann Mamdani also ein zweiter Obama sein, wie es einige Beobachter vermuten? Das Charisma hat er zweifellos, er ist wortgewaltig, risikofreudig, beliebt. Doch fehlt dem Sozialisten anders als Obama die Anschlussfähigkeit zur Mitte. Außerdem ist Mamdani der Weg ins Weiße Haus ohnehin versperrt - er ist zwar Staatsbürger, aber nicht in den USA geboren.

Der Weg der Demokraten muss stattdessen über Newsom führen. Der Kalifornier vereint die Qualitäten Mamdanis und Obamas. Mit Mamdani teilt Newsom seine Verachtung für das aus ihrer Sicht zu schwache Establishment der Demokraten. Mit Obama teilt Newsom die politische Ausrichtung: Beide sind eher klassische, zentristische Demokraten und damit in den Swing States wählbar. Diese Qualitäten machen Newsom zum idealen Kandidaten./yyzz/DP/zb