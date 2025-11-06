Silber - Diese Marken sollten Sie kennen!

Seit Mitte Oktober und dem damaligen Rekordhoch bei 54,47 USD befindet sich der Silberpreis im Korrekturmodus. Nach der vorangegangenen dynamischen Kursrally handelt es sich (bisher) um eine wohlverdiente Verschnaufpause. Die heutige Ausgabe des „HSBC Daily Tradings“ möchten wir nutzen, um die wichtigsten charttechnischen Leitplanken zu besprechen. Auf der Unterseite bildet die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 46,15 USD) und dem Tief der „Hammer-Kerze“ von Ende Oktober (45,51 USD) einen sehr wichtigen Rückzugsbereich. Abgerundet wird das auf diesem Niveau entstehende Halte-Cluster durch das 50%-Fibonacci-Retracement des letzten Aufwärtsimpulses seit Ende Juli (45,33 USD). Auf der Oberseite fallen indes die jüngsten beiden Erholungshochs bei 49,36/49,44 USD ins Auge. Interessanterweise harmonieren diese Hürden bestens mit dem ehemaligen Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Gelingt der Spurt über die angeführten Barrieren, können Anlegerinnen und Anleger von einem Ende des jüngsten Kräftesammelns und einer Rückkehr in die Erfolgsspur ausgehen. Übergeordnet ist der langfristige Aufwärtstrend des Edelmetalls ohnehin absolut intakt.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

