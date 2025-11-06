W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Automobilhersteller

Trotz Chipkrise: VW-Produktion läuft auch kommende Woche

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Quelle: Sport car hub/Shutterstock.com

Bei Volkswagen gibt es trotz der Chipkrise auch kommende Woche keine Produktionsstopps. Die Versorgung mit den betroffenen Chips des Herstellers Nexperia sei bis mindestens Ende nächster Woche gesichert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Das gelte auch für die Töchter Audi, Porsche und VW Nutzfahrzeuge, sagte der Sprecher auf Nachfrage. Die Lage sei jedoch "dynamisch", kurzfristige Auswirkungen daher nicht auszuschließen.

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Produktionsstopps bei deutschen Autobauern gab es deswegen bisher aber nicht.

Volkswagen (VW) Vz
